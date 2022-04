El TSJCV defèn els jutges de violència de gènere, veu millorable el sistema i subratlla que el culpable és l'agressor

L'acord, adoptat aquest dimecres per unanimitat, es produeix després del crim diumenge passat a Sueca (València) d'un xiquet d'11 anys a ganivetades presumptament per part del seu pare, condemnat per maltractar a la mare. Va ser precisament la mare del menor qui va donar l'avís després de desplaçar-se fins a la casa de l'home per a arreplegar al seu fill i que ningú li obrira. Un jutjat havia establit la custòdia compartida del xiquet en no ser informat de la condemna que pesava sobre el pare.

La Sala de Govern del TSJCV ha acordat una declaració en la qual admet que el sistema és "millorable" i "no és infalible" i en la qual subratlla que en la millora d'aquest sistema "cal posar tota l'obstinació" però avisa que parlar "de fallades o d'errors és una simplificació que fa molt dany", al mateix temps que incideix que, en aquests casos, el culpable "és l'agressor".

La Sala de Govern expressa el seu "profund pesar" per la mort de xiquets i dones víctimes de la violència de gènere i en la qual mostra el "respecte institucional al sistema de prevenció d'aquests casos, que amb massa freqüència ens estremixen i aterrixen per ser morts contràries a la llei natural, al respecte a la vida i a cura dels fills".

Els membres d'aquest òrgan han enviat el seu suport i confiança a tots els jutges i actors que intervenen en l'administració de Justícia en aquests supòsits relacionats amb la violència exercida sobre la dona, sobre els seus fills o altres membres de la família.

ADEQUAR ELS PROTOCOLS

"És el nostre deure treballar de manera incansable per a adequar legislació i protocols a les realitats socials sense perdre mai de vista el patiment de les víctimes, prioritzant la coordinació i el treball conjunt en el si de les Comissions Provincials de Coordinació contra la Violència de Gènere constituïdes pel Consell General del Poder judicial i presidides pels presidents de les Audiències Provincials", es reflecteix en el text.

Per a la Sala de Govern del TSJCV, "la crítica ha de servir per a no recular en el propòsit de perfeccionar el sistema de protecció sense oblidar que el risc zero no existeix" encara que adverteix que "si traslladem la idea de falta de coordinació institucional, s'accentuarà la sensació de desemparament per part de les víctimes d'aquesta terrible xacra que mereixen una resposta sòlida i efectiva de l'Estat".

"Procedeix reiterar el suport, la confiança i el respecte als jutges especialitzats en violència masclista, als jutjats mixts i, en definitiva, a qualsevol òrgan judicial que veja un assumpte d'aquest tipus", apunta la Sala de Govern de l'alt tribunal valencià, que afig que el reconeixement "per la seua entrega i per l'extraordinària tasca que estan desenvolupant ha d'anar lligat a la idea que només hi ha un culpable: l'agressor".

Malgrat que el sistema és "millorable", la Sala de Govern recorda que els jutges de la Comunitat Valenciana, els fiscals, els policies, els guàrdies civils, els psicòlegs o els forenses, tots ells, "salven milers de vides de dones i xiquets" i considera que eixe "és el missatge que hem de traslladar a la societat" perquè el contrari, adverteix, "erosionarà la confiança de les víctimes en el sistema". "I això no s'ho pot permetre la Justícia, però sobretot, no s'ho pot permetre cap víctima", conclou.

PRÒXIMA REUNIÓ

D'altra banda, la presidenta de l'Audiència de València, Esther Rojo, ha acordat aquest dimecres la convocatòria de la Comissió Provincial de Coordinació contra la Violència de Gènere, per a aquest divendres, amb l'únic punt de l'ordre del dia de tractar de la violència sicària i les propostes de millora després del recent crim de Sueca.

En la Comissió estan integrats, a més de l'Audiència, Fiscalia Provincial; el degà del Deganat de València; representant de Secretaria Autonòmica d'Igualtat i de la Direcció general de Reformes Democràtiques i Accés a la Justícia; de Delegació del Govern, Ajuntament de València, Diputació, FVMP, de l'ICAV i Col·legi de Procuradors, de la Guàrdia Civil, Policia Nacional i Local, director del Centre Penitenciari i dels Centres d'Inserció Social, de la Facultat de Dret Universitat de València i de l'Institut de Medicina Legal.