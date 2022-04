Ucraïna.- Porcelanosa considera un "malentés" les al·lusions de Zelenski: "Hem suspès tota relació amb Rússia"

Així ho ha assenyalat la consellera delegada d'aquesta firma, María José Soriano, en declaracions a Europa Press Televisió, qui ha assegurat que les informacions exposades durant la intervenció del líder ucraïnés són "incorrectes": "Quan va començar la invasió russa a Ucraïna vam suspendre tota la relació amb Rússia perquè tampoc haguera sigut viable".

El president d'Ucraïna va demanar aquest dimarts davant el Ple del Congrés que companyies espanyoles com Porcelanosa, Maxam o la patronal de béns d'equip Sercobe deixaren de fer negocis a Rússia per la seua invasió al país que presideix.

Zelenski va agrair davant el Ple de la Cambra baixa, al qual s'ha dirigit de manera telemàtica, que "moltes companyies espanyoles hagen deixat de funcionar a Rússia", però va voler dirigir-se a companyies com Maxam, Porcelanosa o Sercobe, perquè "deixen de fer negocis amb Rússia".

Soriano ha admès que les al·lusions de Zelenski els hi van generar "molt de disgust" i "consternació", quasi "un xoc", però ha subratllat que hi ha coses "que estan fora de la mà de l'empreses i aquest cas va ser una de les conseqüències que està tenint aquesta guerra que són les desinformacions".

Per açò ha recalcat que aquesta firma dona suport al poble ucraïnés i ha disculpat les paraules de Zelenski: "Comprenem que el president ucraïnés és un gran líder amb molt coratge que ha rebut una informació, que en aquest cas és incorrecta, i ell l'ha utilitzat sense més, però entenem que són tantes les seues preocupacions i el pes açò ha sigut un malentés. A nosaltres no ens fa mal posicionar-nos a favor del poble ucraïnés".

Quant als efectes que hagen pogut provocar aquestes declaracions en l'activitat econòmica d'aquesta empresa, Soriano creu que no tindrà major repercussió perquè els seus clients "ens coneixen i saben que actuem amb el cor": "Haguera sigut millor que no ens haguera nomenat perquè ningú vol veure's en una comunicació negativa i tan sensible, però no tindrà major repercussió perquè, en absolut, hem volgut traure algun tipus de rendiment per aquesta guerra".

La delegada de Porcelanosa ha agraït que l'ambaixador d'Ucraïna haja rebut a una representació de l'empresa aquest dimecres a Madrid per a poder aclarir aquest malentés durant una reunió. "No volem culpabilizar a ningú perquè entenem que aquestes coses poden passar encara que lamentem que ens haja ocorregut a nosaltres".

Des de la companyia han assegurat que "segueixen donant-li voltes" a les al·lusions de Zelenski perquè han remarcat que a Rússia no tenen filials ni botigues i que només treballen amb distribuïdors independents i multimarques. Així mateix, Porcelanosa ha reiterat que des que es va iniciar la invasió russa a Ucraïna van suspendre "tota relació comercial" amb aquest país.

No obstant açò, Soriano ha explicat que a principis de l'any passat sí que mantenien una relació de vendes habitual amb Rússia, vendes amb un llarg temps d'anticipació, comandes que porten ja temps cursats i que és probable que algunes d'aquestes comandes encara hagen de passar per duanes.

"Pot ser que haja sigut alguna venda anterior a la guerra que haja acabat passat per la duana de Rússia en el mes març perquè, la veritat, no tenim una altra explicació", assenyalen sobre allò que creuen que ha pogut ser la informació que ha despertat les alertes en Ucraïna.

Quant a la crisi del sector ceràmic en la província de Castelló per la guerra a Ucraïna, des d'aquesta empresa han recordat que al voltant del 25% de les matèries primeres empleades en la seua producció són materials que provenen d'Ucraïna.

Per açò han assegurat que viuen moments "molt difícils" als quals han hagut de reaccionar i "buscar-se la vida", i que a aquesta situació s'hi suma a una "desaparició" de les vendes tant a Ucraïna, Rússia, com en els països confrontants al conflicte bèl·lic. "Més enllà de la pèrdues de vides humanes, que és el pitjor i que esperem acabe prompte, sí que està havent-hi moltes conseqüències econòmiques", ha afirmat Soriano.

TROBADA "MOLT FRUCTÍFERA"

Per la seua banda, el vicepresident de Porcelanosa, Silvestre Segarra, s'ha reunit aquest dimecres a Madrid amb l'ambaixador d'Ucraïna a Espanya, Serhii Pohoreltsev, per a tractar de manera propera i transparent tot allò relatiu a la posició estratègica de l'empresa a Rússia des de l'inici de l'agressió russa a Ucraïna". La trobada, assenyalen fonts de la companyia castellonenca, ha sigut "molt positiva i fructífera perquè en ella s'ha reforçat el diàleg entre les parts i s'han esmenat els malentesos informatius inicials".

Des de la direcció de la companyia s'ha reiterat que la distribució dels productes de Porcelanosa es realitza mitjançant agents multimarca, que no existeix cap xarxa de botigues pròpies a Rússia i que tota l'activitat comercial en el país queda paralitzada.

Dins de l'ajuda humanitària que Porcelanosa va idear per a respondre els efectes immediats de la guerra es troba l'enviament de material sanitari, alimentari i de primera necessitat, dirigit les famílies ucraïneses. Accions que prossegueixen i s'intensificaran amb el pla d'ajuda al refugiat que inclou la protecció i manteniment de set persones procedents d'Ucraïna, recalca l'empresa en un comunicat.

Finalment, Porcelanosa es mostra satisfeta amb la resposta donada pels representants governamentals d'Ucraïna a Espanya. De la mateixa manera, espera i defèn una solució pacífica que pose fi a la violència contra el poble ucraïnés.