El PP subratlla que la causa al germà de Puig "no està al marge" del president

20M EP

NOTICIA

La diputada del PP Eva Ortiz ha afirmat que "el Consell de Puig no està al marge de la causa dels seus germans ja que és part fonamental per a saber com es van concedir les ajudes, com es va revisar la justificació d'aquestes ajudes tan quantioses".