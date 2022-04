Sandra Gómez veu "esgotat" el cicle polític del Rialto i assegura que el PSPV està preparat per a liderar València

"Necessitem lideratges forts que vullguen ser-ho", ha manifestat la vicealcaldesa, i a algú que vullga ser alcaldessa "amb força i ganes, sense espai per als dubtes". "Som l'espai polític que representa la força i les ganes de liderar València", ha proclamat.

Sandra Gómez, en una entrevista a À Punt arreplegada per Europa Press, ha fet una valoració "molt positiva" d'aquesta etapa, en la qual Joan Ribó ha dirigit la ciutat com a alcalde, però ha considerat que "és veritat" que "aquest cicle polític està esgotat". "La València de 2023 és molt diferent a la de 2015, tenim nous reptes, noves oportunitats i pensem és hora d'obrir un nou cicle polític a la ciutat de València", ha apuntat.

La coalició de Compromís i PSPV en el consistori va sorgir arran de les eleccions municipals de 2015, amb el govern conegut com La Nau al que va seguir en els següents comicis el del Rialto, amb Joan Ribó com a primer edil i Sandra Gómez de vicealcaldesa i el repartiment de competències entre les dos formacions.

Preguntada per si considera que ha acabat l'etapa de Joan Ribó, ha reiterat la seua valoració positiva d'aquests anys de govern conjunt, en el qual ha defès que s'ha equilibrat el deute de la ciutat, que ara lidera les xifres de creació d'ocupació, ha executat inversions pendents de desenvolupament, s'ha transformat València amb nous servicis públics i s'ha alçat la hipoteca reputacional que va deixar el PP.

En aquesta línia, Gómez ha defès que PSPV i Compromís han sigut "aliats cohesionats i units" entorn d'un projecte, amb discrepàncies en alguns temes concrets, però ha afegit, a més, que hui en dia el PSPV està "cohesionat" i "preparat per a liderar la ciutat de València". Així, ha manifestat que les dues formacions són companyes i que entén la política com una "competició sana" però creu que actualment "el PSPV és l'únic que es presenta a les eleccions amb força i ganes i amb les coses molt clares".

Al seu juí, "hui no hi ha espai per als dubtes; tenim un cicle electoral en el qual pot vindre un partit conservador, que ha obert la porta de les institucions a la ultradreta", com en el cas de Castella-Lleó", i que ha posat sobre la taula qüestions com "esborrar la violència masclista" de les lleis que protegeixen a les dones.

PROJECTE "MÉS SOLVENT"

La vicealcaldesa i líder del partit a València ha subratllat que amb el seu nou equip pretén fer un projecte "més solvent i preparat", per al que ha incorporat noves cares com el responsable de l'IVF, Manuel Illueca, amb vista a abordar el debat sobre la reforma de finançament local, o María Pérez, autora de dos qüestions relacionades amb la mobilitat: la targeta SUMA o la creació de l'Autoritat Metropolitana del Transport.

"Tenim un projecte que parla de la València que treballa", preocupat per generar oportunitats de treball per a totes les persones, per la transformació de la ciutat per a fer-la "més sostenible, amable" i per "prioritzar" a les persones i fer-la igualitària en tots els barris.

OLTRA I PUIG

Preguntada per si casos com la petició del jutge al TSJCV perquè cite la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, en el cas en el qual s'investiga si va haver-hi ocultació dels abusos sexuals del seu ex-marit a una menor tutelada, o en la citació de Francis Puig, germà del president, Ximo Puig, per les ajudes al valencià, ha demanat prudència a l'oposició.

Sobre el primer cas, ha subratllat que, com a advocada, sap que cridar-la a declarar com investigada serveix perquè done la versió dels fets "però no significa res més". Ara, segons ha indicat, el TSJCV ha de pronunciar-se i ha recordat que, en el cas Nóos en el qual va exercir l'acusació popular, la sala no va acceptar la seua petició, ni la del jutge ni el fiscal de citar en eixa condició a l'expresident Francisco Camps i a l'exalcaldessa Rita Barberá.

En el cas de Francis Puig, ha subratllat que les "nombroses denúncies del PP han sigut arxivades" i en l'última -relativa al director de Política Lingüística, Rubén Trenzano-, "el fiscal va parlar de roïna fe de l'acusació del PP i utilització amb finalitats partidistes". Al seu juí, ara es tracta del "mateix relat que es va arxivar fa un any". "El cas i protagonistes són els mateixos; confie que s'arxive", ha resolt.