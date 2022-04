La Policia d'Elx denuncia un local d'hoteleria que operava sense llicència en Altabix

Pel que sembla, la finca causava molèsties en el seu entorn, principalment durant les vetlades dels caps de setmana, una situació que va motivar la intervenció de la Policia Local quan va tindre coneixement d'açò, segons informa el consistori en un comunicat.

Les patrulles locals i autonòmiques, una vegada en el lloc, van observar un nodrit nombre de persones que, amb ambientació musical i mobiliari disposat pel terreny, consumien begudes alcohòliques.

Malgrat que inicialment el responsable del recinte va al·legar que es tractava d'una reunió de socis, els policies van detectar la presència de més d'una vintena de vehicles pertanyents als clients, els qui van manifestar havien pagat les consumicions a una dona que exercia de cambrera.

A més, mentre la Policia Local i l'Autonòmica duien a terme l'operació, es va personar un camió de subministrament d'alcohol per a descarregar una comanda realitzada, pel que sembla, pel propietari de l'activitat.

Ni el propietari ni els suposats socis van saber respondre les preguntes sobre la seua finalitat de l'entitat a la qual presumiblement pertanyien, i fins i tot desconeixien la majoria fins al nom de la mateixa, tal com ha informat la Policia Local. Per açò, els agents es van adonar que l'establiment incomplia greument les preceptives mesures higièniques, sanitàries i de seguretat.

El responsable presumptament va tractar d'impedir, en un primer moment, la inspecció, per la qual cosa, al costat de la resta d'infraccions observades, va ser denunciat pels policies, els qui han alçat actes per a valorar la sanció corresponent a incoar, el qual, a més, decidirà si remetre el cas a altres instàncies com a Sanitat.