La Coordinadora Feminista després de l'assassinat a Sueca: "No és un error del sistema, és falta d'implicació"

La coordinadora s'ha pronunciat així en un comunicat i ha animat a la ciutadania a concentrar-se aquesta vesprada, com cada primer dimecres de mes, a la Plaça de l'Ajuntament de València, a les 20 hores.

Aquesta plataforma, que reuneix desenes d'organitzacions feministes, ha denunciat que malgrat els avanços i mesures adoptades fins ara contra aquest tipus de violència, els esforços són "absolutament insuficients". "La persistència dels feminicidios i la violència vicaria masclista exigeix una implicació real i efectiva dels poders públics, menys testimonial i més rigorosa i eficaç", ha apuntat.

En les últimes 72 hores ha transcendit que han sigut detinguts almenys quatre homes per cometre presumptament assassinats masclistes a Espanya. Un per assassinar un xiquet d'11 anys a Sueca (València) i matar en vida la seua mare; un altre per assassinar una dona a Almonacid de Toledo; un altre per matar una xiqueta de 14 anys a Oviedo i el quart per assassinar una dona en Nohales (Conca).

"És intolerable que seguim sumant víctimes mortals a causa de la violència patriarcal i no es considere suficient per a declarar aquesta qüestió com a prioritària i d'emergència en les polítiques i pressupostos públics. Seguim assistint a errors gravíssims que ni tan sols requereixen d'importants inversions i que han sigut advertits en reiterades ocasions per les organitzacions feministes que dediquem els nostres esforços a lluitar per acabar amb aquesta massacre, sense que es materialitzen solucions", ha dit.

A més, a la Comunitat Valenciana, el seguiment del 'Pacte valencià contra la violència de gènere i masclista' "porta congelat almenys un any durant el qual les organitzacions i entitats firmants no hem sigut convocades", ha assenyalat.

En l'àmbit educatiu, on haurien d'estar multiplicant-se els esforços per a sembrar un futur lliure de cultura patriarcal i amb açò de violències masclistes, els recursos per a la coeducació "segueixen sent testimonials", ha lamentat.

Al seu juí, les suposades errors del sistema no són accidents, "són incompliments de la legalitat, exercici temerari, negligència, faltes de rigor, d'interés i de convicció sobre la urgència i l'enorme importància d'eradicar la violència contra les dones i menors". "Després de més de 1.303 víctimes mortals els errors en el sistema són inadmissibles", ha postil·lat.

Per tot açò, i especialment en el que concerneix al cas ocorregut a Sueca, la Coordinadora ha exigit a la conselleria d'Igualtat que convoque reunió de seguiment del pacte valencià contra la violència i ha sol·licitat a la conselleria de Justícia que incorpore al moviment feminista en la ronda de reunions que ha anunciat per a analitzar l'assassinat masclista del menor d'11 anys en aquest municipi valencià.