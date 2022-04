UGT demana a Sanitat soluciones per al personal amb funcions administratives de les institucions sanitàries

Segons assenyala el sindicat en un comunicat, aquest personal, a diferència del que ocorre en altres sectors de la pròpia Generalitat, "no té definides les seues tasques i funcions, de tal manera que, en la majoria d'ocasions, realitza treballs per damunt de la seua categoria" i és "una peça clau en constituir la porta d'entrada al sistema de salut".

Entre les seues funcions figura atendre a pacients i persones usuàries dels centres sanitaris (atenció primària o hospitals) "i, com s'ha vist durant els pitjors moments de la pandèmia, ha sigut el personal en el qual ha recaigut el malestar i el cabreig de la ciutadania pel col·lapse sanitari i la qualitat assistencial".

"Una situació de sobrecàrrega del sistema sanitari del que aquest col·lectiu no només no és responsable, si no que és víctima. El personal sanitari carrega diàriament amb el rebuig constant i diari de pacients, però també de l'administració perquè no reconeix ni valora l'esforç realitzat", ha lamentat UGT Serveis Públics.

El sindicat calcula que, almenys, 2.000 empleats i empleades amb funcions administratives, amb la categoria C2, "realitzen funcions pròpies del C1, és a dir, per damunt de la seua categoria i amb retribucions mes baixes". D'ací, que reclama l'actualització d'una relació de llocs de treball "que ha quedat obsoleta i que data dels anys 80", exposa.

Almenys des de juny de 2018, UGT, a través del sindicat de la funció administrativa, porta sol·licitant una taula tècnica específica encara que, en la seua absència, reclama que l'assumpte s'aborde en un punt de l'ordre del dia de la Taula Sectorial. L'últim escrit va ser registrat aquest mes de març.

Al seu juí, "la negativa de Sanitat de convocar la taula tècnica és un error polític ja que comporta a l'empipament i incomprensió de totes les parts: el propi personal afectat, la part social, però també la ciutadania ja que, fet i fet, perjudica la qualitat del servici".

En aquesta línia, recalca que aquest personal està subjecte a "un risc psicosocial que s'afig al que ja té per la idiosincràsia del seu lloc de treball". Entre les reivindicacions principals està regular les funcions del col·lectiu, establir el ràtio de personal necessari, actualitzar i reclasificar els llocs de treball, augmentar la plantilla i la promoció interna.

PERSONAL "OBLIDAT I MALTRACTAT"

Per al sindicat, "la funció administrativa ha estat oblidada i maltractada en moltes situacions, tant per part de pacients com de l'Administració. Cal recordar que personal no sanitari és la porta d'entrada a la Sanitat, i el motor silenciós i en l'ombra d'aquesta Conselleria de Sanitat", ha apuntat Javier Parrilla, responsable del sindicat de la Funció Administrativa d'UGT SP PV.

D'altra banda, des del sindicat es considera que la millora acordada per la Conselleria de Sanitat per a la reconversió de 290 places de C2 a C1 és un "pegat" i crea "greuges comparatius". En la seua opinió, "la solució passa per la convocatòria de la taula tècnica que aborde, amb caràcter general, el problema que afecta a tot el col·lectiu".

"En la Taula Tècnica és on s'ha de resoldre totes aquestes qüestions i consensuar solucions ja que hi ha més fórmules de reconversió, tal com ha ocorregut en altres comunitats autònomes i en altres administracions de la Comunitat, fins i tot dins de la mateixa Conselleria de Sanitat", ha manifestat.