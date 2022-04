Una vintena d'experts en tecnologia i indústria musical participen en l'esdeveniment Inocon de Berklee València

Aquesta nova edició de l'esdeveniment, que compta amb el suport de BBVA, girarà entorn de tres temes principals: Ser, Explorar i Imaginar.

Durant les ponències, experts en diferents àmbits, cobriran temes com el futur de la indústria musical; evolució de les discogràfiques, nous mercats i tendències; producció musical; noves tecnologies i el seu impacte la indústria; la necessitat de crear una indústria més inclusiva i com aconseguir-ho; o el poder de la música com a element sanador, entre uns altres. Serà una oportunitat única d'aprendre de la mà de professionals com AJ Ramirez (cap de producció en Electronic Creatives), Seri Kohli (màrqueting manager, Ministry of Sound), Joy Allen (acting director, Music and Health Institute), Grant Kirkhope, (compositor nominat als premis BAFTA, ASCAP i IFMCA), o Anne McKinnon (cofundadora i COO, Ristband).

La cloenda de l'experiència tindrà lloc el dissabte 9 d'abril a les 21h en el Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) amb l'INO-Concert 2022. Un concert gratuït, obert al públic general fins a completar aforament, on els estudiants de Berklee mostraran el seu extraordinari talent a través d'una selecció d'actuacions i DJ sets. Aquells que preferisquen seguir-ho en directe de forma virtual, podran fer-ho a través del canal de YouTube de Berklee València.

Inocon es va crear en els inicis de la pandèmia de covid-19 com una plataforma global per a mantindre i enfortir la connexió entre líders i innovadors en els àmbits de la música i la tecnologia. Tres edicions després, aquest cicle es revela com un espai indispensable per a la difusió de coneixements i oportunitats dins del món de la música.