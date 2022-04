CESM afirma que Sanitat "no convoca cursos d'acreditació" per a metges de SAMU des de 2020

"Estem veient com en la nostra comunitat es descompon aquest servici sanitari imprescindible i la Conselleria, no només segueix sense adoptar mesures per a solucionar-ho, si no que contribueix activament al seu desmantellament", ha afirmat. Així, assenyala que a açò s'uneix les jubilacions, que són "un greu problema", i "la falta de planificació, que complica la reposició de personal en tots els àmbits assistencials".

En el cas de les emergències, la situació "s'agreuja molt més" a causa que "cada vegada són menys els metges joves interessats a prestar servici en les ambulàncies del SAMU a causa de les seues pèssimes condicions laborals" i "al menyspreu" que pateix aquest servici per part de l'Administració.

A açò, s'afig "la falta de previsió" de la Conselleria ja que a pesar d'haver acurtat les hores del curs Diploma de Transport Sanitari Medicalitzat (DTSM), que acredita als metges per a actuar en les ambulàncies del SAMU, 2020 va ser l'últim any en què es van oferir a Alacant i València, realitzant-se en 2021 exclusivament de forma diferida a causa de la pandèmia. Per contra, "s'ha mantingut durant aquests dos últims anys, sorprenentment, l'oferta per a personal d'infermeria".

A més, critica la implantació al gener de 2021 de les anomenades unitats de SVAE, unitats d'atenció per a emergències únicament formades per un infermer i dos tècnics d'emergències sense la presència de metge.

CESM-CV afirma tindre constància que "un gran nombre" de metges residents (MIR) que acaben l'especialitat el pròxim mes de maig desitgen treballar en les ambulàncies del SAMU, però "no podran accedir a la borsa de treball per a poder ser contractats al no haver pogut optar a la titulació requerida" ja que "no ha previst cap curs d'acreditació per a metges des de 2020".

Per tot açò, augura "un altre estiu negre", sumat al desmantellament dels CICUS i SES provincials d'Alacant i Castelló, per a centralitzar-los a València, en matèria d'emergències extrahospitalarias a la Comunitat Valenciana.