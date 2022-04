El jutge investiga les suposades irregularitats en subvencions i cita a declarar Francis Puig

En un acte, datat el 31 de març i al que ha tingut accés Europa Press, el jutge ordena citar per al 23 de maig a l'administrador de Comunicacions dels Ports SL i Mas Mut Producciones SL, Francis Puig -germane del president de la Generalitat, Ximo Puig- com a sol·licitant de les ajudes, així com, el dia 25 del mateix mes, a l'administrador de Canal Maestrat SL, Juan Enrique Adell Bovell. Tots dos hauran de comparéixer a les 09.30 hores.

En la mateixa resolució, dona per rebudes diverses actuacions del ministeri fiscal i insta a remetre sengles oficis a la intervenció de la Generalitat Valenciana i de la Generalitat de Catalunya perquè realitzen informes d'auditoria.

El Jutjat d'Instrucció número 4 de València investiga la possible adjudicació fraudulenta de subvencions de la Generalitat Valenciana, de la Generalitat Catalana i del Govern d'Aragó a les mercantils Comunicacions dels Ports, Mas Mut, Canal Maestrat, Nova C.B i Kriol Produccions entre els anys 2015 i 2018.

Precisament aquest dimarts, Comunicacions dels Ports, una de les productores, ha insistit, en un comunicat, en què no ha comès cap il·lícit penal i assegura que demanarà comparéixer davant el jutge per a explicar subvencions qüestionades.

La productora assenyala que durant més de dos anys s'ha mantingut un "respectuós silenci" per a no interferir en la investigació i ha aclarit que els "dubtes" de la Guàrdia Civil sobre un nombre "molt limitat" de factures aportades per a justificar les subvencions concedides "seran resoltes en una pròxima compareixença en seu judicial, que se sol·licitarà en breu". I ha agregat: "En cap cas tals dubtes deriven en la comissió de cap il·lícit penal".

"CONFON"

A més, ha advertit de l'existència d'un informe de la benemérita en la qual, al seu juí, "confon" en parlar de la doble imputació de la despesa per a subvencions de la Generalitat Valenciana i la Generalitat Catalana, el fet que les mateixes factures s'hagen aportat en una o una altra administració amb la dada objectiva que en cap cas s'ha subvencionat íntegrament per les dos administracions o doblement una mateixa despesa, "respectant-se en tot moment el límit previst en l'article 19.3 de la Llei General de Subvencions".

I ha aprofitat per a recordar, tal com consta en un ofici remès per l'Agencia Antifrau de data 20 de febrer de 2020 al jutjat que, després de les comprovacions oportunes, "tots els plans de control en l'àmbit administratiu de les subvencions rebudes han finalitzat amb resolució favorable, no instruint-se cap procediment de reintegrament per part de l'administració".