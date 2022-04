Alberto Montes, del restaurant Atrio, guanya el X Concurs de cuina creativa de la gamba roja de Dénia

Montes ha conquistat el jurat amb la recepta 'Gamba roja de Dénia, flors i halòfiles', mentre que el segon premi ha recaigut en el plat 'Royal de gamba roja de Dénia, pèsols, herbes, acompanyat del seu cap a la brasa i un consomé dels seus corals', preparat pel cuiner Aitor López del restaurant Citrus del Tancat (Alcanar, Tarragona).

El tercer guardonat ha sigut David Moreno del restaurant Ca Simoneta (Canyamel-Capdepera, Mallorca) per un aguachile de gamba roja de Dénia amb holandesa de xili habaner.

Els participants han començat a elaborar les seues propostes a l'interior del mercat de Dénia a les 09.30 hores i han disposat de dos hores per a preparar les seues creacions. A les 11.30 hores, el jurat ha començat a degustar els plats servits per alumnat del Cicle de Formació de Cuina i Servici del CdT Dénia.

JURAT

El jurat ha estat presidit per Julia Pérez Lozano, periodista especialitzada en gastronomia i membre de la Reial Acadèmia de Gastronomia, a qui han acompanyat els xefs Quique Dacosta, de Quique Dacosta Restaurant (Dénia, Alacant); Susi Díaz, del restaurant La Finca (Elx, Alacant); María José Martínez del restaurant Lienzo (València); Nacho Solana del restaurant Solana (Ampuero, Cantàbria), Aurelio Morales del restaurant Cebo (Madrid) i els periodistes, consultors i crítics gastronòmics José Carlos Capel, Igor Cubillo, Borja Beneyto, Carlo Passera i Daniel Arbós.

Els guanyadors han rebut el seu trofeu, una escultura de l'artista Toni Marí creada expressament per al concurs i un premi en metàl·lic de 2.500 euros per al primer; 1.500 euros per al segon i 1.000 euros per al tercer.

El concurs internacional de cuina creativa de la gamba roja de Dénia, dirigit pel xef Rafa Soler, està organitzat per l'Associació d'Empresaris d'Hoteleria i Turisme de la Marina Alta (Aehtma) en col·laboració amb el departament de Turisme de l'Ajuntament de Dénia.

Com cada edició, l'organització ha entregat el Premi especial gamba roja, que enguany ha recaigut en el secretari autonòmic de turisme de la Generalitat Valenciana, Francesc Colomer, "pel seu suport al sector turístic i a la gastronomia local, així com pel recolzament mostrat durant els moments més difícils per al sector".