Martirio i Raúl Rodríguez reviuen en el TEM el llegat de Chavela Vargas

En 2013, la cantant de Huelva Martirio publicava, amb la complicitat del seu fill Raúl Rodríguez a la guitarra, el disc 'De un mundo raro. Cantes por Chavela', un homenatge a la llegendària artista a través dels seus temes clàssics, passats pel filtre incomparable del flamenc.

L'àlbum es va convertir amb el temps en un dels tributs més aclamats a la gran abanderada de la cançó mexicana, i també en un dels més coneguts de Martirio en les seues quatre dècades de trajectòria. Amb la seua vigència intacta, 'De un mundo raro' torna als escenaris per a celebrar el llegat infinit de Chavela, de la defunció de la qual es compliran deu anys el pròxim mes d'agost.

Així, la sala del Cabanyal-Canyamelar serà testimoni dels temes que integraven el disc, i també uns altres que van formar part de la vida artística de la gran figura llatinoamericana, i que aconseguixen una nova dimensió musical i poètica des de la base del flamenc. Un concert que és pura emoció i admiració, i on no faltaran cançons tan emblemàtiques de la Chamana com a 'Luz de luna', 'Quisiera amarte menos' o 'La llorona'.

Maribel Quiñones Gutiérrez, coneguda com a Martirio, és una de les artistes més avantguardistes i destacades de la música popular espanyola i sud-americana. El seu fill Raúl, que abans de 'De un mundo raro' ja havia col·laborat amb ella en altres sis treballs, és un dels guitarristes més prestigiosos de la seua generació, i ha tocat al costat d'artistes tan importants com Enrique Morente, Compay Segundo, Jackson Browne, Miguel Ríos, Raimundo Amador, Jorge Drexler o la pròpia Chavela Vargas.

ENTRE CULTE I POPULAR

El directe de tots dos té, en les seues paraules, "un to entre culte i popular, però sempre còmplice i heterogeni", amb un repertori que es mou "del blues al flamenc, del bolero a la ranxera, i de la cobla al swing".

El seu gira 'De un mundo raro' ha omplert teatres de tota Espanya i Amèrica Llatina, on van aconseguir un gran èxit en països com a Argentina, Xile, Colòmbia, Mèxic, Cuba o l'Equador.