Ucraïna.- Juntos por la Vida porta dos nous autobusos amb 64 refugiats ucraïnesos des de la frontera amb Polònia

Fins al moment s'han instal·lat a la Comunitat Valenciana al voltant de 1.000 refugiats, que han sigut acollits en la seua majoria per famílies residents en l'autonomia, encara que a algunes persones se'ls ha facilitat un altre tipus d'allotjament, segons ha indicat la fundació en un comunicat.

Així mateix, l'ONG valenciana ha traslladat a altres 400 persones des de la frontera fins a altres ciutats d'Espanya en col·laboració amb diferents organitzacions. En la seua campanya d'emergència davant la invasió d'Ucraïna, Junts per la Vida ha mobilitzat fins avui més de 20 autobusos, un avió i algunes caravanes.

Un nou autobús amb 49 persones ha eixit aquest dilluns des de la ciutat polonesa de Przemysl, a la frontera amb Ucraïna, on treballa un equip de voluntaris de l'ONG que atén als ucraïnesos que arriben i coordina el seu trasllat a Espanya. Els refugiats arribaran en dos dies a Barcelona, Madrid i València.

Entre aquells que viatgen buscant una nova vida, es troba una família ucraïnés-cubana formada per Illana (ucraïnesa), el seu marit Nelson i el seu fill David (cubans). La presidenta de la fundació, Clara Arnal, ha explicat, abans de partir el bus en el qual viatja la família, que "van arribar fa poc a Ucraïna per a començar una nova vida com a agricultors i ara aquesta tremenda tragèdia els ha fet fugir del estimat país d'Illana".

David, Nelson i Illana, així com la mare d'ella, es traslladen a Espanya perquè "els uneix l'idioma, volen començar una nova vida i tenen possibilitats com a agricultors", ha assenyalat Arnal.

Per la seua banda, Illana ha agraït "l'ajuda i la solidaritat" d'Espanya, on espera "començar una nova vida". "Som agricultors, nosaltres vivíem allí en el camp a Ucraïna, teníem terres, hem estat sembrant i conreant, ho teníem tot però ara anem a Espanya", ha expressat.

UN ALTRE AUTOBÚS ARRIBA A VALÈNCIA

Un altre autobús procedent de la frontera ha arribat a València aquest dilluns amb 15 persones a bord, de les quals onze s'han quedat en la capital i quatre han viatjat fins a Castelló. Totes elles han sigut acollides per famílies valencianes.

Les famílies que arriben estan integrades especialment per mares i xiquets. La majoria són acollits per famílies perquè tenen vincles familiars o d'amistat, encara que també hi ha moltes famílies sense vincle que s'han oferit per a acollir. En altres casos, se'ls facilita un altre tipus d'allotjament.

La Fundació Juntos por la Vida de la Comunitat Valenciana està rebent donacions en el seu web