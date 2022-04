AMP.- La Generalitat oferirà crèdits al 0% a les gasolineres perquè puguen afrontar la rebaixa de 20 cèntims

Així ho ha indicat Puig aquest dilluns en una reunió amb representants de la Federació Mediterrània d'Estacions de Servici (Fedmes) per a abordar la situació que travessen les gasolineres, ha informat la Generalitat en un comunicat.

I és que moltes estacions, en la seua majoria les que són pimes, poden "veure afectada la seua solvència" en el procés d'aplicació de la rebaixa de 20 cèntims per litre de combustible fixada pel Govern en el context de contenció de la inflació i de frenar l'escalada de preus de l'energia.

Segons la Generalitat, amb aquests préstecs al 0% d'interés, amb el que les gasolineres "no patirien les tensions de tresoreria que poden suposar el fet d'haver d'avançar als consumidors la rebaixa mentre arriba la transferència del Govern".

Puig a més s'ha compromès al fet que l'IVF engegarà un contracte tipus "el més ràpidament possible" amb elements "el més senzill possible" perquè la resposta siga "immediata".

Segons la Generalitat, la Comunitat Valenciana és l'única autonomia que ha oferit a les empreses i autònoms de les estacions de servici una solució per a afrontar aquest període transitori.

En aquest sentit, ha instat el Ministeri d'Hisenda a mantindre una reunió amb tots els empresaris del sector per a "buscar solucions i simplificar" el procediment per a efectuar la devolució dels 20 cèntims per litre de carburant que han d'avançar.

FEDMES LAMENTA LA "INACCIÓ" DEL GOVERN

Mitjançant un comunicat, Fedmes ha agraït la "sensibilitat" per part del Consell, "molt major que la del Govern d'Espanya", a qui retrauen la seua inacció". "Estem sincerament agraïts. Ens han escoltat i, crec que que, a més, també ens han entès i estan totalment disposats a actuar amb celeritat", ha agregat.

El president, Juan José Sánchez, ha criticat que l'executiu central "no va parlar" amb el sector "abans d'implementar la norma i tampoc ha establit encara tots els mecanismes necessaris, ni aclarit els dubtes que encara persisteixen, ni avançat els diners de les bonificacions que des de el 1 d'abril gaudeixen tots els nostres clients però que ix de la nostra butxaca", ha recordat Juan José Sánchez, president de FEDMES"

Entre les propostes traslladades per FEDMES al president Puig estan que els crèdits, a interés 0%, es traslladen de la manera més àgil, senzilla i ràpida possible, així com que vaja destinada a pimes.

També, que es tinga en compte que la situació és més greu per a aquelles pimes que tenen empleats (i que hauran de seguir pagant els seus corresponents salaris) i en aquelles xicotetes estacions de zones rurals, amb nul·la capacitat de financiació i que s'estan quedant sense tresoreria. En moltes ocasions, una sola estació "proveïx a diversos municipis propers i una gasolinera és per a tots ells un servici fonamental". Tècnics de l'Administració i de Fedmes treballaran immediatament per a trobar un contracte-marc que aculla aquest i altres punts.

"La predisposició per totes les parts implicades és bona i estem disposats a trobar la millor solució possible al més prompte possible", ha insistit Sánchez. No obstant açò, cal recordar que, a més del finançament d'aquesta bonificació regulada pel Govern d'Espanya decidit amb amb prou faenes 40 hores d'antelació i sense dialogar amb el sector, hi ha molts altres problemes sobre la taula que l'Administració central encara no ha resolt".

Segons Sánchez, les bonificacions "s'estan aplicant, però les pimes del sector tenen el temor de si ho estan fent de la manera correcta o no i, conseqüentment, corren el risc de quedar-se sense el reembossament dels diners que ells estan avançant". "Ens referim no només a problemes d'aplicació informàtica, en haver de modifcar els programes de gestió comptable en tan poc temps, sinó també comptable: el RDL fa referència al PVP i no especifica si la bonifcación ha d'aplicar-se o no a la base imposable. O de caràcter fiscal, ja que es desconeix com es repercutirà la mateixa en un futur", ha explicat.

"Portem ja quatre dies amb el Reial decret en vigor i des de l'Administració central no ens han resolt encara aquest i altres dubtes, però, mentre, nosaltres hem de seguir suportant, aplicant i finançant la bonificació", ha remarcat Sánchez.