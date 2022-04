Atur.- CSIF exigeix al Consell "mesures urgents per a recativar l'ocupació"

En aquest cas, a més, adverteix que es produeix en un context de "major inestabilitat" pels efectes econòmics de la guerra d'Ucraïna o per les parades en el transport.

Per açò, insta el Consell a "no restar importància al fet que l'augment de la desocupació siga reduït", ja que "al drama personal que suposa quedar-se sense ocupació per als qui ho han patit al març se sumen diversos aspectes que ofereixen senyals d'alarma".

En aquest sentit, recalca que es produïsca l'increment en època de baixada tradicional de l'atur, que tinga lloc després d'un mes de febrer ja de pujada, que contraste amb la mitjana nacional i que ocórrega en un context de turbulències econòmiques. Així, insisteix a demanar al Consell que "no desatenga les polítiques de creació d'ocupació com a prioritàries".

En aquest sentit recorda que, segons les dades del Ministeri de Treball i Economia Social, la Comunitat Valenciana va tancar març amb un total de 360.491 persones aturades. En aquesta línia, reclama més negociació i ofertes públiques d'ocupació amb la suficient dotació de places per a oferir el servici adequat a la ciutadania en les diferents administracions públiques.