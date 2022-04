Ucraïna.- La UPV llança una campanya de micromecenatge per a ajudar 20 estudiants ucraïneses

A més, en els últims dies ha rebut a altres huit alumnes i set professores procedents d'Ucraïna gràcies al programa Erasmus Plus CA107, segons han informat fonts de la institució acadèmica.

En poc més d'un mes, la UPV ha emprès una bateria d'iniciatives per a ajudar la població ucraïnesa que, en l'actualitat, està vinculada amb la institució, un goteig constant en diferents àmbits amb el qual vol pal·liar la situació d'excepcional gravetat que viuen les persones afectades per la guerra. I la resposta a totes aquestes accions no ha pogut ser més positiva.

Així, constaten que la guerra ha atrapat a un bon nombre d'estudiants ucraïnesos i russos en les aules de la UPV i, des d'aleshores, altres persones han aconseguit arribar fins a ací procedents d'Ucraïna. És el cas de set professores i huit alumnes que ja estan a València gràcies al programa Erasmus Plus CA107. Amb romanents d'altres anys, la UPV ha pogut armar eixes mobilitats extraordinàries que, en el cas de les professores, cobreixen el viatge i una estada d'una setmana, i en el cas de les estudiants, arriben als tres mesos.

MICROMECENATGE PER A AJUDAR A ESTUDIANTS REFUGIADES

A curt termini, la UPV espera poder portar així mateix a altres 20 alumnes refugiades temporalment a Polònia, a la Universitat Tecnològica de Varsòvia (Polònia), sense recursos econòmics propis. L'objectiu és acollir-les en qualitat d'estudiants visitants i facilitar-los allotjament en famílies, assessorament i ajuda per a obtindre permisos de treball.

Per a açò, la institució valenciana ha llançat una campanya de micromecenatge, disponible en la pàgina web