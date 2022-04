Metrovalencia instal·la un sistema automàtic de lubricació de carril contra sorolls en les corbes del tramvia

Sobre aquest tema, expliquen que quan circulen les unitats és freqüent que en algunes corbes es produïsquen alguns grinyols per lliscament en el contacte de les rodes amb els carrils, atés que la roda de dins descriu menys metres que la de fora.

Anteriorment, aquest problema s'esmenava mitjançant l'aplicació manual d'aquest component, però açò implicava una excessiva mà d'obra i uns resultats menys eficaços que si s'aplica, com es fa ara, de manera automàtica.

Per açò, Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), ha instal·lat un sistema automàtic que aplica un producte que engreixa el carril i suprimeix els sorolls de manera automàtica mitjançant la detecció prèvia del pas dels tramvies.

Aquest sistema necessita alimentació elèctrica, per la qual cosa s'han col·locat panells solars, normalment en els propis pals de la catenària del tramvia, que carreguen una bateria de la qual s'alimenta l'equip.

Amb una inversió de 732.050 euros, IVA inclòs, el contracte es divideix en dos lots. El tramviari, pràcticament ja executat, amb un pressupost de 514.250 euros, es desenvolupa en huit zones de les Línies 4, 6 i 8 des de la parada de Sagunt fins a la Façana Marítima. El ferroviari, dotat amb 217.800 euros i que començarà d'ací a unes setmanes, afectarà a les zones de Burjassot, Entroncament, Torrent, Canterería i Foios.

A més, un avantatge addicional de la implantació d'aquest nou sistema de detecció és que es produïx un desgast menor del carril, per la qual cosa és més fàcil i permanent en el temps el seu manteniment. Per a no afectar al servici del tramvia, les obres s'han executat en servici nocturn fora de l'horari comercial.