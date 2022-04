Sandra Gómez promete "dejarse la piel" para "ganar València" en 2023: "A la ciudad le falta más PSOE"

Así lo ha manifestado durante la clausura del 14 Congreso del PSPV de la ciudad de València que ha reelegido a Gómez, con 159 votos a favor de los 159 emitidos, el 100%, como secretaria general de la formación.

La dirigente socialista ha agradecido a los militantes socialistas este apoyo "unánime", al tiempo que ha expresado que "sin ninguna duda" el PSOE "va a ganar las próximas elecciones", un partido que sale de un congreso "solo con una prioridad: ganar esta ciudad para resolver los problemas de los valencianos". "Lo hemos demostrado ya en a Generalitat y el Gobierno, liderando la crisis de la covid".

"València tiene muchos retos y oportunidades", ha destacado Gómez, quien ha augurado un cambio de ciclo económico y social "muy positivo" para la ciudad, pero ante el que València, ha reivindicado, "necesita prepararse".

La también vicealcaldesa de la ciudad ha defendido "apostar" por la ciudad "por sus plazas, dejando atrás proyectos de grandes avenidas de coches y defendiendo grandes paseos para las personas", un camino que, aunque "parece nuevo, no lo es", y que "no empieza y se acaba en el centro". Además, ha apostado por "modelos progresistas y no excluyentes", como en el caso de Benimaclet o Torrefiel.

Sandra Gómez ha prometido "dejarse la piel" para ser "ejemplo de poder ser madre y alcaldesa, de llegar a todo lo que se puede". "Todas las mujeres pueden conseguir sus sueños sin que nadie tenga la más mínima para apartarlas por ser madres", ha expresado.

"PARA SALUDAR EN EL BALCÓN VALE CUALQUIERA"

Por todo ello, ha insistido en que València "necesita un liderazgo socialista", "una alcaldesa que quiera serlo", una persona que "no esté agotada, que la adversidad no le dé pereza y que cuando vengan problemas no los vea como un 'embolao'". "Para saludar en el balcón vale cualquiera", ha agregado.

También ha coincidido en ello la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, que ha incidido en la importancia de que hayan mujeres "al frente" de ciudades y de que "se mantengan" porque "no somos intercambiables". Al respecto, ha enviado un mensaje al alcalde de València, Joan Ribó: "A los que no tienen empuje, fuerza y pasión, muchas gracias pero ahora nos toca a nosotros"

Frente a esta situación, Sandra Gómez ha reivindicado la experiencia de gestión de los socialistas: "Salimos tras el confinamiento para arremangarnos y trabajar y cuidar a los más vulnerables, no salimos a gritar libertad". Y se ha preguntado "dónde estaban entonces los irresponsables, los negacionistas y los egoístas", a lo que ha respondido que "al frente de nada".

Para Gómez, la "clave del éxito" de los socialistas es que "no hay recetas mágicas pero sí que sabemos dar siempre la misma: las personas vulnerables siempre delante, en la respuesta nunca se puede dejar a nadie atrás". "Por eso nos pusimos a liderar la recuperación económica y no aceptamos la falsa dicotomía que tanto intentaron hacernos ver entre elegir economía y vida. Lo hicimos rápido, pusimos la quina", ha manifestado.

En este punto, ha instado "a toda la derecha" de València, que "solo sabe mirarse en Madrid", a "girar un poco y mirar a su propia ciudad". "Hasta el Ayuntamiento de Madrid nos llamó para ver cómo lo habíamos hecho para movilizar tanto en tan poco tiempo. La respuesta: tener claras las prioridades, que cobren las empresas y no los espías y comisionistas, con la única prioridad de luchar contra paro y no contra el propio partido", ha expresado.

"VIEJOS EVENTOS CADUCOS"

Gómez ha aprovechado para enviar un mensaje a los "melancólicos de otro tiempos" que intentan ahora "poner viejos eventos caducos en el mapa que llevaron a la ruina a la ciudad" y, frente a ello, ha reivindicado: "València está en el mapa porque la hemos puesto nosotros. Esta es la Comunitat de la Volkswagen y no de la Copa América. Dentro de muchos años, la mejor noticia económica no será la Terra Mítica de Zaplana, la Fórmula 1 de Camps o la America's Cup de Rita Barberá, será la Volkswagen de Ximo Puig. Que nadie os engañe".

La dirigente del PSPV de la ciudad de València ha hecho hincapié también en la importancia de "lo que hemos conseguido los socialistas hasta ahora", como el nuevo sistema fiscal progresista y "justo", frente al modelo del PP. "Que nos oigan desde Sevilla: se pueden atraer inversiones y empresas con la reforma fiscal que blinda los derechos de los trabajadores, ese es el triunfo de la socialdemocracia".

Sandra Gómez ha valorado el trabajo que ha desarrollado el PSPV durante estos últimos siete años en la ciudad como parte del equipo de gobierno, del que se siente "muy orgullosa".

En este sentido, ha aplaudido el trabajo de la Conselleria de Sanidad, dirigida por la socialista Ana Barceló, gracias al "compromiso" de la cual València tiene nuevos centros de salud, al tiempo que ha criticado la labor desempeñada desde el departamento de Igualdad y Políticas Inclusivas, que encabeza Mónica Oltra (Compromís): "No puede ser que hayan pasado siete años y aún no haya ni un centro de día más para personas mayores".

En cualquier caso, ha instado a "defender la ciudad frente a todos" porque, ha subrayado, "no vale defender unas cosas con los que no son de mi partido y con los que no decir nada".

Finalmente, ha remarcado la necesidad de "combatir la mentira frente a los camioneros que no tienen carné, bueno sí, el de Vox, y frente a los farsantes".

NUEVA EJECUTIVA

El nuevo equipo de la secretaria general de los socialistas en València incorpora en la Secretaría de Organización a Borja Santamaría para sumar un nuevo impulso de cara a la campaña electoral. Carlos Vila, su predecesor en el cargo, asumirá un peso "más político" desde la Vicesecretaría General. Pilar Bernabé ocupará la Vicesecretaría de Sectores Estratégicos, mientras que Borja Sanjuán se hará cargo de la Portavocía y la Vicesecretaría de Estrategia y Acción Electoral y Luis Lozano se mantendrá en la Presidencia.

Maite Ibañez se suma a la nueva Ejecutiva para encabezar el área de Cultura, un sector en el que goza de un amplio reconocimiento y en el que el partido quiere continuar muy presente. Se incorpora también, María Pérez, artífice de la Autoridad Metropolitana del Transporte y de la integración tarifaria para impulsar un área fundamental en la ciudad donde el Partido Socialista quiere marcar un perfil propio.

El nuevo equipo socialista en la ciudad suma también a Clara Martínez, ex vicerrectora de la Facultad de Economía de la Universitat de València, quien tendrá el reto de mantener potenciando un área clave para los socialistas como la generación de empleo y oportunidades con la mirada puesta en la articulación de un proyecto sólido para que València aproveche las oportunidades que genera en la ciudad la inversión de la fábrica de baterías de Volkswagen en Sagunto. Se trata de una Ejecutiva plural e integradora que representa a todo el partido para acudir a las urnas con un proyecto unido y fuerte para ganar la ciudad.

Finalmente, Manuel Illueca "reforzará" el área de Estudios Económicos y Financiación Local y Blanca Silvestre asumirá la Secretaría de Emergencia Climática para "sumar esfuerzos" en la apuesta medioambiental del partido.