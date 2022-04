L'Albufera comptarà amb un cabal ecològic de 60 hm/3 després d'un acord "històric"

L'acord reflecteix aportacions específiques de caràcter ambiental, entre el 15 d'octubre i el 15 de maig. En concret, dels 60 hectòmetres cúbics, 14,51 hectòmetres procedeixen de l'embassament de Tous i que són producte de la modernització de la Séquia Real del Xúquer, 10 hectòmetres cúbics del sistema del Xúquer, que entraran per la part sud del llac, 10 hectòmetres més del sistema del Túria, que ingressaran per la part nord, i altres 26 que són fruit de les modernitzacions d'infraestructures previstes en diferents sectors.

La Confederació Hidrogràfica del Xúquer ha tancat el seu pla hidrològic de conca 2022-2027, pendent de la seua aprovació per part del Consell de Ministres. El pla preveu, per primera vegada, una aportació hídrica extra per a l'Albufera que assegure el cabal ambiental de l'aiguamoll, així com la realització de la 'perellonà', la inundació hivernal de la llacuna.

La consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Mireia Mollà, i l'alcalde de València, Joan Ribó, han mantingut hui una trobada en l'Ajuntament per a valorar aquest acord que tots dos han qualificat d'"històric". També han assistit la secretària autonòmica d'Emergència Climàtica, Paula Tuzón, i el vicealcalde de València i regidor d'Ecologia Urbana, Sergi Campillo.

La consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Mireia Mollà, ha celebrat que "per fi" es reserva el cabal ecològic per a l'Albufera, que "no està supeditat ni condicionat a un altre extrem" i que "garanteix per a les èpoques crítiques" l'aigua que necessita.

Mollà ha assenyalat que l'anunci suposa "un abans i un després", ja que en els anteriors plans "s'havia fet una consignació sempre supeditada a sobrants i modernitzacions i de manera voluntària i no estrictament condicionada al que representa l'Albufera per als valencians i per a l'Estat i Europa", una cosa que en aquest cas no ocorre atès que ara es "garanteix" el cabal. "Estem tremendament satisfets", ha afegit la consellera, que ha considerat que el pla "per fi li dóna a l'Albufera el lloc que mereixia".

RIBÓ: "ÉS UN GRAN DIA"

Per part de l'Ajuntament, l'alcalde de València, Joan Ribó, ha destacat que és un "gran dia" per a l'Albufera, que està en condicions "cada vegada millors", i ha defès que aquest acord "abans no s'havia aconseguit per part de cap govern" i han sigut precisament "governs progressistes que treballen pel medi ambient".

Per a Ribó, "estem davant un moment en el qual es consoliden unes condicions cada vegada millors per a l'Albufera". L'alcalde, qui ha anunciat que telefonarà al llarg del dia a la vicepresidenta tercera i ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera, per a agrair-li la seua predisposició a l'acord, ha subratllat que "un govern progressista és un govern que treballa pel medi ambient i aquests temes ens els treballem seriosament".