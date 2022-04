Fiscalia investiga una presumpta agressió sexual d'un jove a una xica en un centre de menors de València

Segons han confirmat fonts de la investigació a Europa Press, el xic va ser detingut dilluns per agents de la Policia Nacional després de la denúncia de la xica, companya seua del centre.

Després d'açò, el menor va ser posat a la disposició de la Fiscalia de Menors, qui s'ha fet càrrec del cas i ha obert una investigació.

El primer que ha fet el ministeri públic és prendre declaració a la presumpta víctima, qui ha relatat abusos patits des del passat mes d'octubre. Per la seua banda, el detingut ha negat els fets i ha explicat que no va haver-hi cap agressió. Les seues versions es contradiuen.

Mentre es continua amb la investigació, el jove ha sigut traslladat de centre, tal com estableix el protocol, per a evitar que estiga en contacte amb la denunciant. La Fiscalia està prenent declaració a la directora del centre i als educadors per a determinar què és el que ha passat.

Tal com ha publicat Levante-EMV, la víctima va contar a una educadora a l'octubre que un company seu li havia violat, però ella no la va creure, motiu pel qual no va tornar a dir res fins a un nou abús que va patir al mes de març.