Luis Demano protagonitza la nova edició del cicle 'Temporada Ilustrada' en Muviment

La 'Temporada Ilustrada' va ser llançada el passat mes d'octubre 2021 i s'allargarà fins a juliol de 2022 com a part de la programació cultural realitzada en el 'Muviment'. Amb aquest projecte s'ha buscat exposar diversos artistes de renom, dins del panorama de la il·lustració i el disseny valencià que no han dubtat a convertir amb el seu art, durant dos mesos cadascun, el cultural bar del MuVIM en una sala més d'exposicions d'aquest museu de València", ha informat Muviment en un comunicat.

Després del pas de Marta Torres (octubre-novembre), Elías Taño (desembre-gener) i Aitana Carrasco (febrer-març), arreplega el testimoni l'artista alacantí Luis Demano, que inaugura aquesta quarta exposició del cicle, inclosa dins del calendari oficial del WDCV (World Design Capital València 2022).

LA TRAJECTÒRIA DE LUIS DEMANO

Il·lustrador, fill i nét de pintors, "presenta una inquietud i agilitat artística i creativa que des de menut ha sabut desenvolupar de forma autodidacta". La seua primera incursió en l'àmbit gràfic va ser en la revista de còmic i il·lustració 'Nosotros Somos Los Muertos', dirigida pel dibuixant Max (Premi Nacional de Còmic 2007), per a poc temps després guanyar el 1er premi del Cartell de la Fira del Llibre de València 2007.

Demano ha treballat al costat d'estudis de disseny i agències de publicitat com a Sra. Rushmore, realitza treballs per a periòdics com a El País, El Diari, El Mundo, ABC Cultural o La Marea, entre uns altres. De la mateixa manera, treballa com a il·lustrador infantil de la mà d'editorials com a Media Vaca, SM o Bromera.

Així mateix, també forma part del conjunt de professorat de Barreira Arte + Diseño, codirigint el Màster d'Il·lustració de la prestigiosa escola valenciana.

Tancaran el cicle en els mesos de juny i juliol, els components de 'Memosesmás'. Aquest estudi multidisciplinari se centra en "la resolució de problemes de comunicació gràfica a partir d'il·lustracions conceptuals amb una mica d'humor".