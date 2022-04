Cultura.- Una fosca i actualitzada 'Macbeth' conquereix Les Arts: ambició, poder i repressió

Aquesta versió de Macbeth pren el llibret de 1847 de Francesco Maria Piave i Andrea Maffei, però en l'espectacle els nobles llueixen trage i corbata al més pur estil executiu o vestits de lluentons -el vestuari de Victoria Behr cau fins i tot del sostre-, de manera que l'espectador té la sensació que veu traïcions i matances entre alts directius d'una empresa, accionistes en un consell d'administració o rivals d'un mateix partit polític, en una d'eixes històries d'intrigues i traïcions que tant triomfen en la pantalla.

A més, una stripper balla en una barra americana abans d'una predicció de les bruixes; els assassins es posen guants previngudament, oculten la seua identitat després de disfresses de coneguts icones de la cultura pop i col·loquen un plàstic al terra per a evitar les taques de sang.

Durant els seus quatre actes i dos hores i 45 minuts, en la producció de Royal Danish Opera es respira una atmosfera a cavall entre el terror i el misteri, gràcies a l'escenografia d'Ashley Martin-Davis, amb il·luminació de Jon Clark i direcció de moviments coreogràfics de Ran Braun.

La direcció musical està a càrrec de Michele Mariotti, una de les grans batutes verdianas que torna per tercera vegada a Les Arts i que es va entregar amb entusiasme per a fer gaudir al públic.

Per la seua banda, el Cor de la Generalitat es compon unes vegades de bruixes i unes altres de sicaris professionals, encara que el seu moment més brillant potser és quan les hosts de Malcolm -Jorge Franco-, el verdader hereu del tron que vol derrocar el tirà, es presenten com un campament de persones en situació de sense llar o refugiades, entre matalassos, tendes de campanya i carros de compra. Són ells els que s'alcen contra Macbeth al crit de "pàtria oprimida!", en una escena molt emotiva que va arrancar els aplaudiments del públic.

"El camí del poder està ple de delictes", canta Lady Macbeth, interpretada per una poderosa Anna Pirozzi, que clava la seua mirada en el públic com si volguera incitar-lo perquè trie la sang, en un altre dels moments més celebrats de la nit.

Per la seua banda, Lucca Salsi va plasmar eficaç i brillant les contrarietats del seu personatge. No obstant açò, en el quart acte, a pocs minuts del final i després d'una escena de Pirozzi, a les 22.50 hores la megafonia de Les Arts anunciava que el baríton patia una indisposició i demanava al públic uns minuts abans de reprendre la representació. Un quart d'hora després es va anunciar la represa de la funció i es va detallar que Salsi havia patit una sobtada hemorràgia nasal.

Efectivament, a les 23.05 l'artista va eixir a l'escenari per a seguir amb l'actuació i es va afanyar per dissimular que, en diverses ocasions, havia de girar-se a retirar-se sang del nas. Un esforç per continuar que va conquerir el públic, ja que després de la primera peça amb la qual va tornar el baríton, el coliseu es va omplir d'aplaudiments i braus en suport a Salsi.

Només 15 minuts més tard va concloure l'estrena de 'Macbeth', de nou amb el reconeixement de l'audiència, especialment al tàndem que van conformar el matrimoni protagonista i al director musical i l'Orquestra de la Comunitat. La funció tornarà a representar-se els dies 3, 5, 8 i 10 d'abril, quan Les Arts durà a terme la retransmissió gratuïta en streaming de l'òpera de Verdi per als municipis i societats musicals de la Comunitat Valencianaque així ho hagen sol·licitat.