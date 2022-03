Educació proposa que l'equip docent decidisca si l'alumnat d'ESO amb més de dos suspensos passa de curs

Així figura en l'esborrany de les instruccions relatives a l'avaluació final i la promoció en Educació Primària, Secundària Obligatòria, Batxillerat, ensenyaments de l'Educació de les Persones Adultes i Formació Professional per al curs 2021-2022 que s'han presentat en la Taula Sectorial d'aquest dijous.

En el cas de la promoció en l'ESO, el document assenyala que s'ha de produir "quan l'equip docent considere que la naturalesa de les matèries no superades li permet seguir amb èxit el curs següent i s'estime que té expectatives favorables de recuperació i que aquesta promoció beneficiarà la seua evolució acadèmica". En tot cas, afig, promocionarà qui haja superat les matèries o àmbits cursats o tinga avaluació negativa en una o dos matèries.

Quan un alumne o una alumna tinga més de dos matèries no superades, les decisions sobre la seua promoció d'un curs a un altre seran adoptades, "de manera col·legiada, per l'equip docent, tenint en compte la consecució dels objectius, el grau d'adquisició de les competències establides i la valoració de les mesures que afavorisquen el progrés de l'alumne o l'alumna". Aquestes decisions s'adoptaran per majoria simple i en cas d'empat es considerarà el vot de qualitat del tutor o tutora del curs.

Qui passe de curs sense haver superat totes les matèries o àmbits seguirà els plans de reforç que establisca l'equip docent. L'esborrany agrega que la repetició de curs "es considerarà una mesura de caràcter excepcional que només cal adoptar després d'haver esgotat les mesures ordinàries de reforç i suport per a solucionar les dificultats d'aprenentatge de l'alumne o l'alumna". El nombre màxim de repeticions entre l'etapa d'Educació Primària i l'etapa d'Educació Secundària Obligatòria és de dos.

Per a aconseguir el títol de graduat en l'ESO, els professors també es pronunciaran i la decisió es prendrà per majoria simple amb el vot de qualitat del tutor.

BATXILLERAT

Pel que fa a l'etapa de Batxillerat, és necessari per a obtindre el títol l'avaluació positiva en totes les matèries dels dos cursos consignada en les qualificacions emeses per l'equip docent avaluador de cada grup d'alumnat durant la sessió d'avaluació final, ordinària o extraordinària, de segon curs de Batxillerat.

Excepcionalment, l'equip docent podrà decidir l'obtenció del títol de Batxiller per un alumne que haja superat la totalitat de les matèries excepte una, sempre que es complisquen a més totes les condicions següents: que l'equip docent considere que ha aconseguit els objectius i competències, que no s'haja produït una inassistència continuada i no justificada, que l'alumne s'haja presentat a les proves i realitzat les activitats necessàries per a la seua avaluació i que la mitjana aritmètica de les qualificacions obtingudes en totes les matèries de l'etapa siga igual o superior a cinc.

Per la seua banda, la Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) ha mostrat el seu "dubtes" sobre l'aplicació dels nous criteris d'avaluació, que "comporten una promoció automàtica, ja que no reconeixen l'esforç com un valor pedagògic i menysvaloren la importància dels continguts, que són necessaris perquè l'alumnat puga adquirir competències". Creuen des de l'entitat que el projecte "menyscaba el valor de la titulació dels centres públics i vulnera la igualtat d'oportunitats en l'accés a l'educació superior".

CSIF rebutja igualment els nous criteris curriculars, com l'eliminació de les qualificacions numèriques o la supressió dels exàmens de recuperació. "Amb aquest desenvolupament curricular es carrega de més burocràcia al professorat, amb el qual no s'ha explicat per a aquests canvis", recalca.

"CONTRASENTIT"

La central sindical ressalta, a més, que "els reforços i programes no contemplen ampliació de personal per a dur-los a terme", alguna cosa que qualifica de "contrasentit".

En aquesta línia, CSIF rebutja que la proposta de la Conselleria "càrrega amb més informes i tràmits a docents i tutors, sense permetre'ls una major dedicació horària a aquest treball", per la qual cosa insta l'administració a rectificar.

Del seu costat, el Sindicat de Treballadores i Trealladors de l'Ensenyament del País Valencià (STEPV) recorda que encara no s'han desenvolupat els currículums adaptats a la nova llei nacional d'educació, la LOMLOE, encara que ja s'han publicat alguns reials decrets "de mínims", i per tant, la normativa és específica per a aquest curs. Sí reconeix que s'inclouen algunes de les novetats de la LOMLOE, com que no hi haurà sessions d'avaluació extraordinàries.

STEPV ha demanat així en Taula Sectorial que Educació continue tenint en compte en la normativa la situació de pandèmia que "ha afectat psicològicament de forma negativa a l'alumnat", ja que "no apareix cap referència a aquesta situació". També ha aprofitat per a reivindicar la reducció de les ràtios, la dotació de més professorat i que els àmbits en primer de l'ESO seguisquen sent voluntaris.