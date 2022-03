Sordo (CCOO) demana un bo social de 300 euros per a mileuristes i altres persones que no accedeixen a l'IMV

Així ho ha plantejat en una roda de premsa per a valorar el context socioeconòmic i les propostes sindicals com a resposta a l'escalada de preus i a l'impacte de la guerra d'Ucraïna, entre les quals també s'inclou que el topall del preu a l'energia es fixe "nítidament per davall dels cent euros".

El dirigent sindical s'ha mostrat "crític" amb les mesures de protecció social incloses en el 'Pla de Resposta' a l'impacte econòmic de la guerra a Ucraïna, perquè "s'han quedat curtes" i estan "molt focalitzades a combatre la pobresa severa", quan el problema ocasionat per la inflació "és molt més ampli" i "hi ha milions de persones que tenen prestacions d'atur, salaris entorn de mil euros o menys, persones que cobren pensions no contributives" i altres segments de població que tenen problemes per a fer front als increments de preus de l'energia i de la cistella de la compra.

Així, ha assenyalat que el Govern ha de ser "més ambiciós en aquest terreny" perquè la millora de l'IMV i la bonificació energètica "arriben a poca gent". Estima que aquesta mesura podria beneficiar a unes nou milions de persones.

Sordo ha titlat d'"absurd" l'increment de la taxa interanual de la inflació, que s'ha situat en el 9,8% aquest mes de març, i ha destacat "la inflació subjacent, la que elimina elements de conjuntura, que ha escalat al 3,4%". Eixa "enorme diferència vol dir que l'element central que dispara els preus segueix sent el cost energètic", ha assenyalat.

LÍMIT DE PREUS PER DAVALL DE 100 €/MWH

En eixe sentit, ha apuntat que el Govern "va obtindre una victòria important" en el Consell Europeu en obrir la porta a limitar els preus del gas, però no una victòria "total" perquè la mesura encara ha de ser "aprofundida", fixada pel Govern d'Espanya però controlada per Brussel·les.

"La victòria política ara cal materialitzar-la amb una proposta ambiciosa que limite els preus del gas", i aquest límit, ha defès, "ni remotament es pot assemblar a eixos 180 euros per megavat que es van plantejar", sinó que la "clau és que eixe topall estiga nítidament per davall dels 100 euros" perquè "acabe alleujant la situació" per a les famílies i el teixit econòmic.

Així mateix, ha assenyalat que també cal "determinar qui paga a factura" perquè "no es pot parlar de pacte de rendes sense que "s'estrènyer el cinturó les empreses elèctriques", ja que les persones que "guanyen mil euros o menys no es poden estrènyer més el cinturó perquè ja no tenen forats i s'estan asfixiant". L'Executiu, en aquesta qüestió, ha de "llançar un senyal inequívoc a la societat" sobre què suposa el "esforç compartit que s'està plantejant" i si "pagaran la crisi els de sempre", les "classes populars", ha sostingut.

ACORD SALARIAL

Sordo també s'ha referit a l'acord salarial. Ha insistit que les "mesures dràstiques de contenció de preus" seran "condicions necessàries per a poder avançar en el pacte de rendes i salarial" que s'està negociant, ja que acordar les clàusules de revisió és "molt difícil" en aquesta conjuntura.

"Quan abans es resolga la profunditat de les mesures del Govern, més clar el panorama per a arribar a acords salarials, que no està sent senzill", ha apuntat.

D'altra banda, Unai Sordo ha carregat contra les propostes d'escometre baixades generalitzades d'impostos. Ha defès que la contenció de preus "segueix sent l'element fiscal perquè "no valen homeopaties fiscals econòmiques com planteja la dreta", ja que aquestes rebaixes "no ban a resoldre gens, no comporten necessàriament una baixada de preus i dispararia el nivell de dèficit i deute públic". Seria, per tant, "l'avantsala de les polítiques de retallades més dures que Espanya ha conegut en anteriors dècades".

"Dir que eixa baixada d'impostos podria equilibrar-se amb una reducció de gasto superflu és pura homeopatia fiscal, una 'chorrada' de dimensions siderals", ha asseverat.

Sobre altres mesures del 'Pla de Resposta' aprovat pel Consell de Ministres el dimarts, creu que les bonificacions i rebaixes dels combustibles no són les mesures "ideals en una situació de normalitat", perquè "no pot pagar el conjunt del país la factura", però ha opinat que "no hi havia un altre remei per a eixir de la conjuntura.

També "comparteix" les mesures de caràcter laboral però ha retret "la falta de diàleg" amb la qual s'han aprovat. Ha criticat la "polèmica absurda" plantejada per la CEOE davant el 'veto' als acomiadaments a les empreses que reben ajudes públiques. "Estaria bé que amb recursos públics se subvencionaren els acomiadaments", ha ironitzat, al mateix temps que ha defès que "està xlaro que hi ha o intervencionisme sense precedents", però que aquest és "el que està salvat l'economia".

CCOO "comparteix" també la limitació en els preus del lloguer, però assenyala que aquesta mesura "hauria de ser el germen d'una normativa d'habitatge molt més intervencionista".

REVALORITZAR LES PENSIONS

D'altra banda, preguntat per si es demanarà una revaloració de les pensions com a resposta a la inflació, Sordo ha respost que no estan "en condicions d'exigir revaloritzar les pensions ara mateix" i que "el raonable és mantindre el sistema a final d'any i en tot cas fer una altra política de rendes en la qual les pensions més baixes tinguen un bo social".

En eixe sentit, ha defès que "quan pactes alguna cosa, has de lligar-te als pactes", igual que "ara no anem a assumir que amb aquesta inflació no es pot revaloritzar a l'IPC mitjà". "No anem a desdir-nos del pacte firmat", ha assegurat.