Les Corts desbloquegen la proposició de Llei de Transparència amb els vots del Botànic

Aquest text ha tirat avant després de la presentació de 47 esmenes conjuntes dels grups del Botànic (PSPV-Compromís-UP) i diverses transaccionades amb l'oposició, principalment amb Cs, que finalment ha votat en contra del text, igual que el PP i Vox.

En el debat d'aquest dimecres, la socialista Mercedes Caballero va augurar que aquesta llei ajudarà a recuperar "la confiança de la ciutadania en els seus representants" i va justificar la decisió del PSPV de retirar la seua esmena perquè els membres del Consell de Transparència no tingueren dedicació exclusiva, com estableix el text. "Per damunt de les opinions de grup està la governabilitat", va afirmar.

Jesús Pla (Compromís) va defendre la utilitat de la llei per a "no viure episodis del passat" i avançar en els principis de publicitat activa o reutilització de la informació, de cara a una futura "estratègia valenciana de dades obertes". També va confiar que el Consell de Transparència gaudirà de major independència i els valencians seran "pioners" a Espanya en transparència.

Com a portaveu adjunta d'UP, Estefania Blanes va destacar que el text ha millorat "substancialment" durant la fase de participació pública i va defendre el nou model de Consell de Transparència, garantint que si no dóna resultat es modificarà. Després d'agrair la col·laboració de Cs, va lamentar la falta de col·laboració del PP i va recordar que van decidir no pactar amb Vox perquè "no poden aportar res".

Entre l'oposició, el 'popular' Fernando Pastor va justificar el seu vot en contra en considerar que la llei que va aprovar el PP en 2015 es pot mantindre amb alguna reforma, mentre la del Botànic "és innecessària i no aporta res nou". "Calia canviar-la anara com anara i això es diu complex", va criticar, i va advertir que el nou text "limita la informació i relaxa les obligacions per a alts càrrecs".

De Cs, Mamen Peris va acusar el Botànic de tramitar la llei com a proposició i no com a projecte per a "esquivar tots els informes preceptius", però va remarcar que tenen una "raó de pes" per a donar-li un 'sí': la incorporació de la seua proposta de "titularitat real" perquè es facen públics els noms de les persones que estan darrere de les empreses que firmen contractes amb l'administració. "Els germans ja no se'n van a amagar darrere de S.L.", va avisar.

I per Vox, el diputat David García va apuntar a "motivacions narcisistes de la consellera", Rosa Pérez Garijo (EUPV), per a canviar la llei, una proposta que va assegurar que "el PSPV va estar bloquejant durant mesos el seu debat en comissió". És més, va augurar que al president de la Generalitat, Ximo Puig, "no li agradarà perquè li agrada usar el de tots en benefici propi".