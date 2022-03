PP i Cs demanen explicacions a Ribó de per què ha deixat perdre "l'oportunitat d'or" de la Copa Amèrica

Per la seua banda, l'equip de Govern ha recordat el perjuí econòmic que va causar a les arques públiques, recalquen que València "ja està en el mapa" i acusen la portaveu popular, María José Catalá, de "representar el vell PP i no tindre model de ciutat".

Així, la vicealcadesa de València, Sandra Gómez, ha assenyalat que Catalá, "representa al vell PP" ja que "només és capaç de rescatar propostes que feia l'exalcaldessa Rita Barberá fa més de 20 anys". "No té un model de ciutat perquè no ho treballa no li interessa i té altres prioritats", li ha recriminat.

"L'única cosa que ha d'oferir als valencians és la vella versió 'vintage' del PP de la qual tots els valencians ja han decidit que volen passar pàgina", ha afirmat. Per açò, li ha recomanat que "actualitze el seu ideari i les seues propostes i això solament passar per caminar la ciutat conéixer-la i interessar-se per ella".

Així, el regidor de Cultura Festiva, Carlos Galiana, de Compromís, ha replicat que València "està ja en el mapa" perquè és enguany Capital Europea del Turisme Intel·ligent i Capital Mundial del Disseny. "No tenim gens en contra de la Copa Amèrica i oferim les instal·lacions que tenim però tots tenim un record del perjuí que va causar i que encara estem pagant", ha assenyalat.

Així, ha recalcat que no té "enveja" i que desitgen "tota la sort del món" a Barcelona, però ha insistit que estan "en una altra posició: posant a València en un altre mapa que ens agrada i que ens dona molta repercussió en ser la ciutat més sostenible". "No tenim enveja com Cs, que sent un partit català es deu a Barcelona, però nosaltres som un partit valencià que es deu a la ciutadania valenciana", ha apuntat.

"GOVERNANTS DESGANATS"

Catalá ha assenyalat que la pèrdua de la Copa Amèrica en favor de Barcelona és "imperdonable" i tant Ribó com el president de la Generalitat, Ximo Puig, han d'explicar "per què no han mogut ni un dit" perquè venja a València. "És trist donar-se compte que tenim uns governants desganats, apàtics per als quals qualsevol oportunitat per a la ciutat és, en paraules del propi alcalde, un embolat guapo".

Així, ha recordat que el PP va presentar diverses mocions perquè l'Ajuntament i la Generalitat "mogueren els braços" i ha recalcat que l'organització "sempre" ha pensat que "el millor camp de regates era València" i de fet "han donat moltes oportunitats a la ciutat, fins i tot una moratòria, perquè poguera fer el seu treball".

"És trist veure com a Catalunya s'anuncia com una victòria i dóna verdadera basca pensar com se sentirà Ribó en veure que l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, li ha guanyat una miqueta", ha apuntat.

A més, ha assenyalat que és "irracional" pensar què motius han portat a l'Ajuntament i a la Generalitat a no moure un dit perquè València tinguera aquest motor econòmic xifrat en 500 milions d'euros per l'Ivie i en més de 700 milions pel Govern de Catalunya".

En aquesta mateixa línia, el portaveu de Cs, Fernando Giner, ha demanat explicacions de per què "s'ha deixat passar aquesta oportunitat d'or". "He escoltat dir a Ribó massa vegades que no i per motius diferents", ha retret. Així, ha criticat que justifique la seua negativa a la corrupció que va haver-hi en el passat: "Espere que el futur d'aquesta ciutat no estiga condicionada a la corrupció que va haver-hi fa 15 anys perquè així no farem res".

DINERS SENSE EXECUTAR

Però especialment ha lamentat que Ribó argumentara falta de recursos quan aquest Ajuntament aprovarà hui una tercera modificació de crèdit perquè té un superàvit de 83 milions de manera que "amb les tres modificacions de crèdit i el capítol número 6 pressupostat disposa en aquests moments de 273 milions per a inversions". Sobre este tema, ha qüestionat "què passarà amb aquests diners quan acabe la legislatura perquè no s'executaran".

"Ací Ribó parlava de 200 milions i a Barcelona parlen de 70 milions i l'alcalde ha d'explicar aquestes xifres amb detall perquè queda clar que algú menteix: o a Barcelona estan equivocats i amaguen la xifra real o ací l'han unflat per a dir que no", ha apuntat.

A més, ha recalcat que a Barcelona "han sigut capaços d'entendre's" Ajuntament, Diputació, Generalitat i l'Estat, que va a aportar 10 milions. Per tant, ha assenyalat, "també els valencians pagarem la Copa Amèrica de Barcelona".