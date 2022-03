El Palau de la Música supera les 7.000 entrades venudes en els tres mesos de la temporada d'hivern

A aquesta dada s'uneix el fet que s'ha incrementat un 27% el nombre d'abonades i abonats respecte a l'exercici anterior i, tot açò, subratllen des de l'auditori municipal, amb "les especials circumstàncies que han estat envoltant els diversos períodes d'adquisició".

Sobre aquestes xifres, la presidenta del Palau de la Música, Glòria Tello, destaca que "el públic i, sobretot, els abonats, estan responent molt positivament a la nostra programació, i cal agrair de tot cor la seua confiança".

"Superar les 7.000 entrades venudes en els últims concerts ens porta a quasi un ple absolut que reafirma la qualitat de la nostra programació, igual que l'increment de les persones abonades i l'interés del públic en la nostra oferta cultural", afig l'edil.

Des del Palau recorden, respecte a l'increment d'abonats, que en el període de renovació i adquisició de noves passades, es restringia la venda al 75% de l'aforament, i, en el cas de les Arts i respecte a la sala, es van eliminar 110 localitats per l'ampliació de l'escenari, a causa de les mesures covid aplicades tant a la disposició de l'orquestra sobre l'escenari com a l'eliminació de les butaques laterals.

A més, dels abonaments disponibles per a la venda, calia restar el 5% de les localitats de cada concert, així com les cadires de rodes per normativa d'accessibilitat.

"IL·LUSIÓ" PER LIEBREICH

Per la seua banda, el director del Palau, Vicent Ros, ha apuntat que el Palau de la Música ha pujat nou llocs en l'últim estudi de l'Observatori de la Cultura, i ha afegit que aquest increment i millora de les vendes "es veuen reflectides en la il·lusió que desperta el treball del nou director titular, Alexander Liebreich i la qualitat de les directores i directors i solistes internacionals que ens han estat visitant al llarg de la temporada".

Ara, el Palau ha iniciat l'abonament de primavera, que tindrà la seua pròxima cita aquest divendres amb el concert de l'Orquestra de València, sota la direcció del seu titular, Alexander Liebreich, i amb l'oboísta francés Françoix Leleux.