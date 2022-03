Detingut un home de 83 anys per 56 anys de maltractament a la seua parella, durant tota la relació

La víctima, que va ser atesa per agents del grup GAMMA de la 5ª Unitat de Districte, els va relatar havia hagut de posar mobles en la seua habitació durant les últimes nits per a impedir que el seu marit accedira davant la gravetat de les amenaces que presumptament li dirigia i no era la primera vegada.

La dona va explicar als agents que des de feia uns anys no li agredia físicament i si bé eixa violència física havia sigut habitual "durant molt de temps", els insults, les humiliacions i les amenaces seguien sent "molt freqüents" i tenia "molta por" que poguera complir-les.

Segons ha informat el consistori en un comunicat, els fills de la parella, amb els quals es va contactar ahir a la vesprada, van reconéixer els maltractaments que ha patit la seua mare durant tota la seua vida i van assenyalar que li havien instat a separar-se "en nombroses ocasions encara que ella no ho havia fet mai.

Va detallar als agents que sentia "vergonya pel que poguera dir i pensar el seu entorn". La dona no havia treballat mai fora de casa; s'havia dedicat sempre a les tasques domèstiques i a la criança dels seus fills; manca d'independència econòmica i no s'atrevia a denunciar encara que va admetre que així "no podia seguir vivint". Ara, agents del grup GAMMA li estan assessorant per a activar la seua protecció.

"REALITAT INSUPORTABLE"

El regidor de Protecció Ciutadana de l'Ajuntament de València, Aarón cano, ha assegurat sentir-se "profundament afectat" després de conéixer els fets, i ha manifestat que aquest cas "evidencia que la violència de gènere no coneix d'edats ni classes socials però és especialment dolorosa quan es tracta d'un cas com aquest, una dona que ha hagut de conviure durant quasi tota la seua vida amb una realitat insuportable i inacceptable".

"No puc ni imaginar l'infern que ha pogut viure", ha assenyalat el responsable de l'àrea de Protecció Ciutadana que ha reconegut que aquests casos "se seguixen produint en la nostra societat però són molt més difícils de detectar i hem de redoblar els nostres esforços en aquest sentit".

Segons ha assenyalat, "creiem que aquests casos ja no existeixen, creiem que hem avançat i ho hem fet però situacions tan extremes com aquest ens demostren també tot el que ens queda per fer", ha assenyalat l'edil, per a qui aquesta situació "demostra una vegada més que la violència de gènere que succeeix en l'àmbit privat és pública i ens concerneix a tots". "No podem tolerar que una dona patisca tot el que ha patit. Ens ha de fer reflexionar a tots i a totes", ha expressat.

600 DONES PROTEGIDES PER GAMA

El grup GAMA, que actualment protegeix a més de 600 dones en la ciutat de València, ha realitzat i realitza programes de detecció de violència de gènere davant casos com aquest a través de la seua presència amb xarrades i conferències en centres de majors.

També a través d'acords amb centres sanitaris els professionals dels quals poden donar la primera alerta que active el procés de detecció d'una víctima de violència de gènere. "Tots i totes, professionals de la salut, d'emergències, veïnes, veïns, familiars, amics, tots hem d'estar alerta per a donar la primera veu d'alarma que puga activar una protecció", ha manifestat.

En aquesta línia, ha subratllat que casos com a est "ens demostren que posar uns fets en coneixement de la Policia pot activar el procés d'una protecció i un seguiment per a acabar amb un malson que ha durat tant de temps com el qual ha patit aquesta dona"".