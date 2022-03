Ucraïna.- La Comunitat destina 3,5 milions per a l'acolliment de refugiats i tramita 13.066 targetes SIP

Així, ho ha destacat aquest dimecres la vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, després de la reunió setmanal de la comissió Mixta d'Atenció i Acolliment a Persones Refugiades i Desplaçades convocada per a valorar la situació actual de la crisi humanitària a Ucraïna i fer un seguiment de les accions engegades.

Sobre aquest tema, ha explicat que s'ha resolt finançar la contractació d'emergència del servici d'acolliment de les persones que no disposen de recursos d'allotjament i que, de forma temporal, seran ateses en els albergs de l'IVAJ habilitats per a açò. La gestió d'aquest servici d'allotjament, manutenció i acompanyament es realitzarà per part de les ONG amb les quals s'ha contractat el servici.

Així mateix, la Comunitat Valenciana ha escolaritzat en aquest moment al 40% de xiquets, xiquetes i adolescents que han arribat a Espanya, "la qual cosa suposa prop de 2.000 alumnes i alumnes d'Ucraïna que ja s'han escolaritzat en aules de col·legis i instituts de la nostra comunitat". En aquells llocs on és necessari, ha assenyalat, s'han habilitat més unitats educatives.

Així mateix, en aquests moments ja s'han tramitat un total de 13.066 targetes SIP a persones procedents d'Ucraïna, a les quals també s'està facilitant l'accés a completar les pautes de vacunació COVID-19 d'acord a la seua edat i condició clínica. Aquesta dada, ha indicat Oltra, dóna una idea de la "dimensió" de les persones que han arribat a la Comunitat Valenciana.

Oltra ha recordat que es tracta d'un primer acolliment que és una competència "del Govern d'Espanya", i on la Generalitat fa de suport i s'encarrega de les competències autonòmiques, com les relacionades amb "educació, sanitat o servicis socials", a més d'informar, assessorar i acompanyar en el procés de sol·licitud de l'estatus de persona refugiada, que també tramita l'Executiu central.

INFRAESTRUCTURES D'EMERGÈNCIA

En total, la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives ha habilitat 10 infraestructures de caràcter social com a centres d'acolliment temporal per a atendre la situació d'emergència humanitària de persones desplaçades des d'Ucraïna.

Oltra ha explicat que les persones que arriben als albergs són derivades des dels municipis, a través dels servicis socials d'atenció primària, als quals des d'Igualtat ja s'ha enviat un protocol per a coordinar l'assistència a les persones refugiades, així com una instrucció específica relativa a l'actuació en infància i adolescència.

Així mateix, la Conselleria de Sanitat Universal també ha enviat una nota informativa als centres de salut amb indicacions relatives a l'expedició d'una targeta SIP provisional a les persones procedents d'Ucraïna, i en coordinació amb Igualtat s'està tramitant el document a les persones que es troben en els albergs.

Per la seua banda, la Conselleria d'Educació compta amb un protocol d'acolliment d'alumnat nouvingut, especialment el desplaçat, en els centres educatius de la Comunitat Valenciana, que és el que s'està engegant ara mateix.