Compromís garanteix que l'esborrany de la taxa turística està "damunt de la taula" i es presentarà en uns dies

"Pensem que arribarem a un acord en breu, estem bastant segures d'això", ha garantit a preguntes dels periodistes després de la sessió de control, a menys de 48 hores que acabe el termini al que es van comprometre els grups del tripartit per a presentar l'esborrany.

Robles ha posat l'accent que els socis treballen en açò i s'han reunit assíduament en l'última setmana, a més d'avançar que el text estarà "bastant proveït". "Estem treballant de manera molt correcta i constructiva", ha ressaltat.

Per tant, ha remarcat que si s'ixen del termini serà per qüestió de dies i ha descartat que siga impossible presentar l'esborrany aquesta setmana, encara que no ha volgut donar una data perquè veu més important "arribar a un bon acord".

Aquest passat dimarts, el seu homòleg socialista, Manolo Mata, va coincidir que el text estarà preparat "prompte" i va advocar per que incloga una "moratòria" perquè la taxa es puga aplicar quan el sector turístic estiga recuperat. També va apostar per que la Conselleria d'Hisenda puga donar les pautes de "com s'hauria de fer" i va augurar que els consistoris "no haurien de decidir fins el 2024 o 2025".