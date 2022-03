Ribó sobre l'America's Cup: "L'Ajuntament de València encara està posant diners de les celebrades" a la ciutat

Així, preguntat per la designació de Barcelona com a seu de la pròxima edició d'aquesta competició internacional de vela després de descartar-se que tornara a València, Ribó ha indicat que es va plantejar la possibilitat que tornara a la capital valenciana i que haguera sigut "ben rebuda", però ha precisat que "les despeses ja eren grans".

L'Ajuntament de València ha oferit sempre les infraestructures existents ja en la ciutat per a acollir aquest esdeveniment esportiu i els servicis necessaris però descartava l'aportació econòmica. "Els recursos econòmics en aquests moments ens pareix que cal dedicar-los a temes importants", va apuntar el primer edil recentment.

"L'Ajuntament de València encara està posant diners de les America's Cup celebrades a València fa anys. Hem estat pagant i encara enguany haurem de pagar els deutes. Nosaltres plantegem la possibilitat que tornara a València, seria ben rebuda però pensàvem que les despeses ja eren grans", ha argumentat Joan Ribó aquesta jornada.

L'alcalde ha manifestat que si "aquesta vegada la capital de la vela s'ha anat a un altre lloc no passa res". Així mateix, ha subratllat que aquesta ciutat "va ser la Capital Mundial de l'Alimentació, que enguany és la Capital Mundial del Disseny" i que ha presentat "la candidatura a ser Capital Verda Europea per a 2024", per la qual cosa ha assegurat que "València en aquests moments és una capital reconeguda en tota Europa i a tot el món per la seua qualitat en molts aspectes".

"Crec que en aquests moments la ciutat de València està treballant d'una forma clara per a tindre un paper en el món, un paper destacat en la sostenibilitat, en la innovació", ha exposat, alhora que ha valorat el treball que es realitza "també a nivell esportiu en molts aspectes".

Preguntat per la possibilitat que les instal·lacions existents a València puguen ser usades per algun dels equips que competisquen en la 37 America's Cup per a entrenar-se, el responsable municipal ha asseverat que "eixa possibilitat està".

"EIXA POSSIBILITAT ESTÀ"

"Crec que eixa possibilitat està, no la volem negar", ha afegit, al mateix temps que ha apuntat que és una qüestió que si es planteja per part d'algun equip s'estudiarà. "Són unes bones instal·lacions les que tenim i és una possibilitat", ha plantejat.

Joan Ribó ha assenyalat que entre els elements més destacat de la Marina de València estan "a més de la innovació i de l'aspecte lúdic, els temes d'esports nàutics". "Si alguna d'aquestes possibilitats es planteja és una possibilitat que contemplarem positivament", ha conclòs.