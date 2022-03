El COENV veu un "atemptat" a la professió el decret d'Igualtat que "impedeix" a la infermeria dirigir centres socials

Segons ha denunciat l'entitat col·legial en un comunicat, es tracta de la mateixa legislació que elimina la presència de les i els infermers que es dediquen a la prevenció i promoció de la salut en els Centres Especialitzats d'Atenció de Majors (CEAM).

En concret, el Col·legi d'Infermeria de València rebutja l'annex VIII de l'esborrany proposat per la Conselleria que defineix en un dels seus apartats la titulació que precisa la persona que vullga exercir el càrrec de director.

La redacció del text estableix que les persones que exercisquen la direcció dels centres de servicis socials "comptaran amb titulació de grau o equivalent", però també matisa que "podrà exercir la direcció d'un centre qualsevol de les titulacions que s'exigisca a les persones professionals d'eixe centre concret".

Per tant, descarta a les titulacions que no siguen exigibles en cada centre. És a dir, si la titulació d'Infermeria no es troba entre els perfils professionals exigits per la normativa d'alguns tipus de centres perquè, segons el COENV, "en molts casos ha sigut eliminada", els infermers no podran exercir la direcció del centre o servici.

El COENV apunta que eixe "veto" a la Infermeria per a dirigir els centres s'aprecia en onze tipus de centres, una circumstància que considera que genera "un greuge comparatiu" per a les professions sanitàries que, com la Infermeria, "fins avui han dirigit i dirigeixen centres d'aquestes característiques".

En aquesta línia, assenyala que la nova normativa concreta que per a la "direcció es requereix a la persona que dirigeix el centre residencial i ostenta la màxima responsabilitat. Haurà de tindre titulació universitària relacionada amb l'educació social, treball social o psicologia" i "òbvia" a la Infermeria.

Per açò, exigeix que es mantinga la legislació actual que permet a totes les professions sanitàries exercir càrrecs directius en els entorns sociosanitaris. El COENV considera que la nova normativa "hauria de seguir permetent accedir a la direcció amb qualsevol titulació, a més de la formació específica, com arreplega l'actual ja que aquest lloc requereix en moltes ocasiones competències que no aporten només les titulacions referides per la Conselleria".

"A més, la intervenció social està garantida en tot cas per l'equip tècnic el perfil del qual està adaptat a les característiques de les persones ateses", assenyala.