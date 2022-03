Gonzalo Julián Orduña, nou president del Col·legi de l'Art Major de la Seda de València

Gonzalo Julián Orduña està vinculat a la institució des de fa més de 30 anys, ha format part de la Junta de Govern, i la seua família ha pertangut al gremi des del segle XVIII.

La nova Junta de Govern té "molt clars quins seran els seus objectius en aquesta nova etapa: consolidar la solvència econòmica i patrimonial del Col·legi de l'Art Major de la Seda, preservar i potenciar els béns patrimonials del Col·legi, tant el seu Museu com el seu arxiu gremial, el més antic d'Europa".

Amb aquest últim objectiu es vol contribuir al "enriquiment cultural de València a través del món de la seda, la seua indumentària i la seua història", destaca l'organisme cultural en un comunicat.

Els membres de la nova junta són Gonzalo Julián Orduña com a president, Alberto Catalá com a vicepresident, Teresa González com a secretària i José Bartual com a sotssecretari. A més, comptarà amb María Luisa Llorens com a bibliotecària, Juan Vicente Aznar com a tresorer, i cinc vocals, entre els quals continuen Eduardo Puertes i Amparo Fabra.

El nou equip vol agrair públicament la tasca de Vicente el Genovés i la junta anterior en el Col·legi de l'Art Major de la Seda."Un treball constant durant quasi 13 anys que no ha sigut més que en benefici de la institució i de posar en valor el gran patrimoni que suposa la seda per a la ciutat de València", subratllen.

La història de la família Orduña sempre ha estat vinculada al tèxtil valencià, on, al llarg de quatre segles, han sigut teixidors i hiladores de seda, comerciants, prensadores, tintorers, acabadores i, en l'actualitat, fabricadores i distribuïdors de tèxtils tècnics especialitzats en teixits ignífugs per a escenografia, esdeveniments, acústica, hotels, hospitals i residències.

El seu origen es troba al País Basc, encara que a principis del segle XVIII van arribar a València i van iniciar l'activitat tèxtil, a l'empara de l'esplendor del comerç de la seda.

PRIMER REGISTRE

En l'arxiu del Col·legi de l'Art Major de la Seda es troba el primer registre relacionat amb la família el 19 de setembre de 1746, amb la inscripció com a aprenenta de teixidor de Don Vicente Orduña, aconseguint la categoria de mestre sedero en 1755. A partir d'eixe moment, i durant nou generacions, els Orduña han mantingut la seua vinculació a la indústria tèxtil i al Col·legi.

En l'actualitat, Gonzalo Julián Orduña, a través de la societat Textil Batavia SL, centra l'activitat industrial i comercial en els teixits tècnics, liderant el mercat nacional en els teixits ignífugs.

'Orduña 1755', per Ricardo Franch Benavent i Cristina Rosario Franco, és el títol del llibre que la Fundació del Col·legi té previst presentar final d'any, en el qual es mostrarà l'entorn socioeconòmic de la València del segle XVIII i la importància que va tindre la indústria tèxtil sedera, a més de la història, documentada des de 1746 fins avui, de la família Orduña.