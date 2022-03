El Botànic aposta per homogeneïtzar les oposicions de Policia Local per a evitar irregularitats

Així ho han traslladat, en roda de premsa després de la junta de síndics de les Corts, sobre l'expedient obert aquesta setmana per l'Ajuntament d'Alacant davant indicis d'irregularitats en oposicions, com les vinculacions de quasi un terç dels aspirants amb millors notes amb familiars d'efectius del cos, empreses contractistes del consistori, partits polítics o sindicats.

A açò se suma que al voltant d'un quart dels expedients oberts per l'Agència Valenciana Antifrau (AVAF) durant 2021 van tindre a veure amb indicis de roïnes praxis en oposicions de policies locals.

Com síndic socialista, Manolo Mata ha remarcat que aquestes investigacions no signifiquen que "la majoria d'oposicions estiguen trucades", sinó que hi ha "disfuncions" detectades en ajuntaments quan "abans totes les queixes per corrupció estaven vinculades a l'urbanisme".

Així, encara que ha reconegut que és "absolutament escandalós" i "un drama" perquè queda fora gent preparada, ha confiat que l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències (AVSRE) millorarà el sistema de reclutament de policies en homogeneïtzar les proves.

Per tant, Mata ha advocat per facilitar als ajuntaments un protocol d'oposicions "molt més transparent", sense entrar en l'autonomia municipal, per a homogeneïtzar l'accés a la funció pública, a més de recalcar que el sistema d'oposicions de la Generalitat és "irreprotxable".

En la mateixa línia, el portaveu adjunt de Compromís Juan Ponce ha anunciat que el seu grup ha demanat una còpia de l'informe a l'AVSRE per a "aclarir" les presumptes irregularitats a Alacant: "Si les sospites estan ací, hem de tindre les dades per a poder prendre mesures".

I d'UP, la portaveu adjunta Estefania Blanes ha recordat que el seu grup sempre ha advocat per centralitzar les oposicions, en considerar que "l'accés a la funció pública podria ser més eficient, de manera molt més oberta i democràtica, per a evitar qualsevol tipus de mala pràctica".