L'Ivace impulsa amb 56,2 milions la tasca investigadora dels centres tecnològics i la seua transferència a les pimes

"Estem parlant d'un 12% més de pressupost respecte a l'exercici de 2021 amb el qual volem que arribe el major coneixement tecnològic possible a les empreses perquè cresquen en innovació i competitivitat", ha assenyalat el conseller d'Economia Sostenible, Rafa Climent.

Per al responsable d'Economia, els centres tecnològics "són imprescindibles per a dinamitzar la R+D+i empresarial i per tant un dels eixos estratègics en el canvi del model productiu de la Comunitat Valenciana".

En aquest sentit, Climent ha mostrat el "total suport" del seu Conselleria i de l'Ivace a aquests centres d'investigació "claus perquè les empreses guanyen en valor afegit i això es traduïsca en benestar i qualitat de vida".

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ha publicat la convocatòria d'ajudes als centres tecnològics per a impulsar projectes de R+D en col·laboració amb empreses.

La convocatòria, oberta fins al pròxim 31 de maig, compta amb un pressupost de prop de 21 milions d'euros (20,8) cofinançat amb fons Feder per a subvencionar els gastos de personal propi de caràcter tècnic i científic, les despeses en servicis externs, en actius materials, així com les despeses generals de funcionament.

Ivace innovació dona suport fins al 100% d'aquests costos arribant l'ajuda màxima fins als 250.000 euros per projecte en el qual participe un sol centre tecnològic i no superarà els 200.000 euros per centre participant en el cas de projectes de R+D en col·laboració entre centres.

En el cas de projectes que incloguen el desenvolupament de pilots demostratius d'aplicació de noves solucions tecnològiques, l'ajuda màxima que es podrà concedir per centre tecnològic no superarà els 400.000 euros, amb un màxim de 800.000 euros en total per projecte, independentment del nombre de centres que desenvolupen el mateix.

DOBLE VIA DE FINANÇAMENT

Les ajudes que l'Ivace destina als centres tecnològics procedeixen de dos línies de finançament. Una composta per fons propis de la Generalitat amb la qual es finança la investigació si la qual no seria possible avançar en noves tecnologies, materials, productes i servicis, que es resoldrà en el pròxim mes.

Una segona línia cofinançada amb fons europeus (convocada) amb la qual dona suport a la investigació més madura, desenvolupada en col·laboració amb empreses per a obtindre resultats que puguen ser ja transferits a les empreses.