El PP es pregunta "com defendran Puig i Ribó" que la Copa Amèrica siga bona per a Barcelona i no per a València

"És una pèrdua irreparable, ja vam dir que seria imperdonable perdre aquesta oportunitat", ha lamentat, i ha assegurat que l'equip organitzador "volia estar a València perquè és el millor camp de regates".

Tot açò quan Catalá ha recordat, en roda de premsa després de la junta de síndics, que hi havia una iniciativa a favor d'acollir la competició per part del Club Nàutic de València i de personalitats "de transcendència".

Per tant, ha denunciat la "política de braços caiguts" de la Generalitat i l'Ajuntament quan "la tornada econòmica s'ha xifrat en més de 500 milions d'euros i Barcelona ho calcula en més de 700".

La 'popular' ha reptat a Ribó (Compromís) i a Puig (PSPV) "a veure com defenen que açò no era una oportunitat" quan ho estan fent tant l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, com a representants de la Generalitat de Catalunya. "És que allò que és bo per a Barcelona no ho és per a València?", ha qüestionat.

"TOTA DIFICULTAT ÉS UN EMBOLAT GUAPO"

Al seu juí, la postura del primer edil suposa "una mostra inequívoca més de l'esgotament i la falta d'energia i actitud per a captar oportunitats". "Per a l'alcalde, tota dificultat és un 'embolat guapo', i el que és un 'embolat guapo' és tindre un alcalde com ell", ha dit en relació a unes recents declaracions de Ribó utilitzant aquesta expressió.

També ha rebutjat l'afirmació del primer edil, aquest dimarts en la COPE, que "si els empresaris hagueren aportat alguna cosa econòmicament per a la Copa Amèrica, s'haguera resolt". Ha advertit que són "paraules desafortunades, una vegada més", i li ha enlletgit que "tire la culpa als empresaris d'alguna cosa que no ha sabut defendre com a alcalde".