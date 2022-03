Mollà creu que l'ampliació del Port de València acabarà en els tribunals: "El Consell ha de fer valdre els seus acords"

Mollà, en declaracions als mitjans, ha apuntat que encara que l'Advocacia no depèn de la seua Conselleria, ha recalcat que Transició Ecològica recordarà que el Govern valencià va aprovar unes mesures cautelars vinculades a la revisió del Pla d'Ordenació de Recursos Naturals (PORN) de l'Albufera que "diuen clarament que l'objectiu és ampliar la part marina en la protecció del llac" i que qualsevol projecte que puga impactar sobre aquesta zona ha d'estar supeditada a les mesures cautelars".

Per tant, "no es pot aprovar una ampliació del Port en una zona que pot impactar sobre l'espai de l'Albufera", que no és només terrestre sinó també marítim. "El Consell ha de fer valdre els seus acords, si no els fa valdre, no sé perquè els acorda", ha apuntat.

En eixe sentit, ha insistit que mentre duren aquestes mesures cautelars, qualsevol tipus d'infraestructura que puga impactar sobre aquesta zona que es pretén protegir ha de paralitzar-se. "Si algú vol un Mar Menor per a l'Albufera que ho diga, jo no, com tampoc vull convertir la part marina del llac en un pàrquing per a bucs", ha recalcat.

És més, ha assenyalat que "fins i tot amb eixos extrems la normativa posterior fa que si hi ha replantejaments sobre l'estat ambiental es puga requerir nova avaluació". "I està clar -ha recalcat-que la DIA fins i tot sobre eixa ampliació del Port no es va plantejar correctament en els impactes que anava a tindre en les platges del sud de València i en l'Albufera".

AMPLIACIÓ NO CERTIFICADA

Mollà ha lamentat que "encara a data de hui", com diu des de fa dos anys, no ha vist "ni a un funcionari ni un tècnic que signe cap document que certifique que aquesta ampliació del Port que programa l'Autoritat Portuària no necessita una DIA".

En eixe sentit, ha assenyalat que "de moment el que hi ha és un informe del Port que diu que el Port va encarregar a una consultora però que encara no s'ha certificat per ningú, per cap autoritat competent" i, per açò, ha insistit que acabarà en els tribunals.

Així mateix, recrimina que el Govern de l'Estat "està fent un desistiment de les seues funcions" i "ho va fer amb una resolució que està discutida i que haurà de dir-se si es va fer conforme a norma en deixar que el Port fóra jutge i part sobre una ampliació que al nostre entendre tècnic impactaria de manera decidida i crítica a l'Albufera".