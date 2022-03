Ucraïna.- La rectora de la UV condemna la "invasió criminal" i reitera el suport a estudiants ucraïnesos i russos

Així ho ha expressat la màxima responsable de la Universitat durant l'acte d'investidura com a rectora durant quatre anys més, després de revalidar el càrrec en les eleccions. La cerimònia s'ha celebrat en el Paranimf, en l'edifici històric de la Nau, i ha comptat amb la presència d'autoritats, entre elles el president de la Generalitat, Ximo Puig.

En el seu discurs, Mestre ha recordat la vulneració de drets internacionals que s'està produint arran de la invasió d'Ucraïna i ha recordat altres situacions dramàtiques que, "després dels primers dies d'impacte en les societats desenvolupades, poden caure en l'oblit", com Síria, la població afganesa sota el règim talibà, els feminicidis o els assassinats de periodistes.

En el cas de Rússia, Mestre ha assenyalat que la universitat valenciana ha treballant en col·laboració i seguint les recomanacions dels governs i, en aquest sentit, ha cancel·lat l'activitat del Centre Rus i suspès els programes de mobilitat de cara al curs pròxim.

"I com aquesta situació afecta a estudiants valencians a Rússia i a russos a Espanya hem estat des del primer moment al seu servici, els hem recomanant que valoren lliurement la seua situació personal i els hem oferit suport tant si el seu desig és anar-se'n com quedar-se", ha recalcat Mestre, qui ha postil·lat que hi ha efectes derivats de la mesures de pressió internacional que ja "estan passant", com les relacionades amb les restriccions a fons bancaris.

"FINS Al LÍMIT DE LES NOSTRES POSSIBILITATS"

"Les decisions de cada persona són legítimes, s'han de prendre amb responsabilitat i comptaran amb el nostre suport fins al límit de les nostres possibilitats", ha insistit.

En declaracions prèvies als mitjans sobre aquest mateix tema, ha subratllat que, com a institució universitària, segueixen les indicacions i les decisions que ha pres el Govern d'Espanya d'interrompre les relacions o els convenis de col·laboració amb universitats russes per al pròxim curs.

"Nosaltres hem de fer exactament el mateix, però mantenint els convenis d'aquest curs perquè hem de mantindre el marc legal que dona cobertura a eixos estudiants", ha afegit Mestre, en referència tant als estudiants espanyols que estan a Rússia, com als russos que es troben a Espanya.

Així, ha assegurat que des de la UV han oferit "total suport". Actualment, i segons ha explicat, els estudiants espanyols que es trobaven a Rússia han tornat, a excepció d'un; i, dels alumnes russos que cursaven enguany en la Universitat de València, "un ha volgut tornar i els altres s'han quedat".

ALLOTJAMENT I AJUDA PSICOLÒGICA

A més, amb l'objectiu de proporcionar-los suport, Mestre ha assenyalat que "com ja no tenen diners per a pagar-se el lloguer", la UV ha decidit allotjar-los en el Col·legi Major Rector Peset. "Els hem donat diners perquè puguen viure i cobrir les seues necessitats", ha assegurat.

Així mateix, la rectora ha explicat que, després d'una reunió mantinguda el passat 25 de març amb els propis estudiants russos de mobilitat internacional, ells li van expressar que "volen quedar-se ací perquè ací es respira empatia i llibertat". "Això m'ha omplert de satisfacció", ha agregat.

Sobre els estudiants ucraïnesos que cursen els seus estudis en la UV, Mestre ha apuntat que "la situació és dramàtica". "Els hem oferit tot el suport psicològic, no només econòmic", ha explicat, i ha assegurat que "si continuara la guerra, els oferiríem quedar-se ací i no tornar a un país en eixes condicions".