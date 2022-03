PSPV: "La resposta de Puig al fake fiscal del PP és més ocupació i una rebaixa fiscal a 1,5 milions de valencians"

Sobre aquest tema, ha lamentat que "els dirigents del PP obliden intencionadament que van ser ells els qui van instaurar a la Comunitat Valenciana el sistema fiscal més regressiu d'Espanya".

Així s'ha manifestat Muñoz, després de les declaracions del president del PPCV, Carlos Mazón, a qui ha recordat: "ni ell ni el seu partit enganyen a ningú, ja hem patit les seues polítiques fiscals que es tradueixen a fer pagar a les rendes mitjanes i treballadores, i afavorir a uns pocs privilegiats".

En aquest sentit, ha afirmat que "la prioritat del Consell de Ximo Puig no és una altra que garantir la igualtat i la justícia per a la majoria dels ciutadans, raó per la qual expliquem un sistema impositiu progressiu basat que el que més té és el que més aporta", i ha reiterat que "per contra, la política del PP se centra única i exclusivament a beneficiar a uns pocs i asfixiar a la classe mitjana".

Així mateix, Muñoz ha destacat que "davant d'un Partit Popular que tenia el tipus més baix d'IRPF en 11,9% i que ofegava als qui menys recursos tenien, la reforma fiscal impulsada per aquest Govern va crear un sistema progressiu perquè ningú es quede arrere, va baixar quasi dos punts el tram de l'IRPF i va baixar els impostos a 1,5 milions de valencians".

"El mateix PP que va menysprear els interessos dels valencians de manera reiterada no pot vindre a donar-nos lliçons de res", ha conclòs.