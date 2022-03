Cvirus.- La Comunitat Valenciana rep els primers 1.271 tractaments del medicament Paxlovid contra la Covid

Es tracta del 10,7 per cent de les 11.905 dosis que s'han repartit en aquesta primera entrega entre les diferents comunitats autònomes. En concret, els tractaments han sigut distribuïts a l'Hospital General de Castelló (153 dosi), a l'Hospital La Fe de València (648 dosi) i en l'Hospital General Universitari d'Alacant (470 dosi), segons ha informat la Delegació del Govern a la Comunitat Valenciana.

Paxlovid és un medicament antiviral que s'administra per via oral i va ser autoritzat per la Comissió Europea de manera "condicional" el passat 28 de gener. Es tracta d'una combinació els principis actius de la qual són nirmatrelvir (150 mg cada comprimit, de color rosa) i ritonavir (100 mg cada comprimit, de color blanc).

En total, Espanya rebrà 344.000 tractaments del medicament Paxlovid durant 2022. En el primer trimestre de l'any es distribuiran entre les comunitats autònomes un total de 50.000 tractaments: en el segon trimestre, 90.000 tractaments; en el tercer, 100.000 dosi, i en el quart, 104.000.