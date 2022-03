Primeras palabras de Kira Miró tras salir a la luz su relación con Salva Reina

Desde que salió a la luz se estaba esperando que alguno de los dos protagonistas de la historia de amor entre la farándula española por fin hablase y dijese unas palabras sobre ello. Finalmente ha sido Kira Miró quien ha respondido a la portada de la revista ¡Hola! en la que se podía ver a la canaria de 42 años con el también isleño de 43 primaveras, Salva Reina.

La actriz ha elegido para hablar por primera vez del romance la clausura del Festival de Cine de Málaga -en el que la gran triunfadora fue Cinco lobitos, de Alauda Ruiz de Azúa-. Más bien es que no tuvo opción, dado que fue abordada por los periodistas durante la alfombra roja y ha dado respuesta a la pregunta más repetida.

Ha reconocido, en tono de broma, que se echó las manos la cabeza de estupefacción después de descubrir que su relación llegaba hasta las portadas del papel couché, pero no ha podido evitar reconocer que está en un momento precioso desde que coincidiesen en el rodaje de Todos lo hacen el pasado verano y también en la última película en la que han coincidido, Vienes o voy, que precisamente presentaban en el certamen andaluz, aunque han evitado posar juntos.

"No me hagáis hablar que no...", comenzaba riéndose la actriz, que ha explicado que está "feliz", a la par que añadía: "Nunca me imaginé que pudiera pasar algo así". "Estoy feliz de la vida. Nunca imaginé poder ser tan feliz", reiteró un par de cuestiones más tarde.

De hecho, cuando le piden que defina a Reina más allá de como actor, sino como persona, la actriz de Los abrazos rotos o Crimen ferpecto no puede reprimir una enorme sonrisa y asegurar que "las palabras se quedan cortas", porque Salva es "maravilloso", un cumplido que el actor le ha devuelto no solo utilizando el mismo adjetivo sino añadiendo "dulce, hospitalaria y sensible".

El propio actor confesó más tarde sentirse "un poco abrumado" porque no está "acostumbrado" a "causar tanto interés". "Pero si como está el mundo de complicado y de extraño hay una noticia de que dos personas que se quieren, eso es bonito", ha reconocido el intérprete ante los micros del citado medio, Semana y Europa Press, así como "un montón" de amigos y familiares se han enterado por la prensa de su relación.