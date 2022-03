La Comunitat Valenciana reforça la promoció en el mercat nacional amb la seua assistència a B-Travel i Madrid Fusión

En concret, Turisme Comunitat Valenciana participarà en la fira B-Travel, que se celebra de l'1 al 3 d'abril a Barcelona, on mostrarà tota l'oferta turística de la Comunitat Valenciana, i també s'exhibirà com a destinació gastronòmica mediterrània en la XX edició de la Cimera Internacional de Gastronomia Madrid Fusión que comença dilluns que ve, segons ha explicat la Generalitat en un comunicat.

El titular de Turisme, Francesc Colomer, ha assenyalat que "la Comunitat Valenciana reprèn la presència en les principals fires del sector que se celebren a Espanya i sobretot, en certàmens especialitzats on poder promocionar els nostres en productes, com 'Madrid Fusión'".

Així, Turisme Comunitat Valenciana participa en la vintena edició de Madrid Fusión, que arranca aquest dilluns en la Fira de Madrid amb un estand de 48 metres quadrats en els quals es dona suport a prop de 100 co-expositors valencians, entre empreses, municipis i diputacions provincials per a la promoció conjunta de la gastronomia de la Comunitat Valenciana.

Colomer ha explicat que "a través de la marca gastroturística 'L'Exquisit Mediterrani', la Comunitat mostrarà a 'Madrid Fusión' el millor de la nostra gastronomia i oferta de restauració, així com els nostres millors productes autòctons mediterranis".

Per al titular de Turisme "és molt important participar en els diferents certàmens que se celebren per a donar a conéixer i promocionar la nostra oferta turística i els nostres productes tant al públic general, com als professionals especialitzats" i, en aquesta línia, ha recordat que "el mercat nacional és el nostre principal mercat emissor i hem de seguir reforçant-ho".

PARTICIPACIÓ EN B-TRAVEL

Turisme Comunitat Valenciana també participarà aquesta setmana en la fira 'B-Travel' de Barcelona, que se celebra de l'1 al 3 d'abril, amb l'objectiu de captar viatgeres i viatgers catalans i guanyar quota de mercat en aquest emissor. En la passada edició, va reunir 200 expositors acreditats de 40 països i 35.941 visitants.

En aquesta edició de la fira, Turisme participa amb un expositor de 200 metres quadrats, acompanyada pels tres Patronats Provincials de Turisme, Alacant City&Beach, Benidorm, a més de la Federació de Càmpings de la Comunitat Valenciana, Cocemfe i Adestic.

A més, la cuina valenciana serà la protagonista de l'espai 'B-Delicious'. Participa en aquest espai amb presentacions i 'showcookings' en directe des de la plaça central durant els tres dies de fira. València Turisme i el Patronat Costa Blanca participen amb una caseta de venda directa cadascuna que cedeixen a les associacions 'Tasta Gandia' i 'Alacant Gastronòmica solidària', respectivament.