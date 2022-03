Niños con discapacidad visual moldean sus propios mundos en plastilina en un taller de la ONCE y Play-Doh

20M EP

NOTICIA

Grupo Social ONCE y Play-Doh se han unido para que los niños con discapacidad visual sean artistas por un día, hagan volar la imaginación y creen con sus manos sus propios mundos en unos talleres impartidos por el equipo docente de ONCE en València. Las obras realizadas tendrán un espacio expositivo en las instalaciones de la ONCE para que todas las familias puedan disfrutar de las creaciones.