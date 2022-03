El metall valencià veu un "halo d'esperança" en l'arribada de Volkswagen a Sagunt

"Quan tot pareixia abocar-nos al caos, rebem un halo d'esperança", manifesta la patronal, en considerar que és el millor anunci de caràcter econòmic-industrial que podia rebre.

És més, FEMEVAL creu que la decisió del gegant alemany corrobora la seua aposta "històrica" de creixement de la Comunitat Valenciana a través de la indústria: "Sempre hem considerat a la indústria com l'activitat més productiva, més innovadora, menys especulativa, generadora d'ocupació qualificada, més exportadora i oberta als mercats globals".

Així, com a màxima organització empresarial representativa del sector, aplaudeix la decisió del grup de decantar-se per València i a la Generalitat d'accelerar els tràmits per a garantir el sòl. "Una enorme aposta de Volkswagen i un sobreesfuerzo de l'administració valenciana per a impulsar el teixit metallmecànic que suposarà un suport a l'activitat i ocupació de la nostra indústria a la Comunitat Valenciana i la seua consolidació", assevera.

També ressalta que la gigafactoria generarà 3.000 ocupacions directes, comportarà una inversió de 2.000 milions d'euros, "la major industrial mai realitzada a Espanya", i comptarà amb una capacitat màxima de 40 gigavatios hora (GWh).

Un altra de les fites que destaca FEMEVAL és que aquest emplaçament estratègic servirà d'impuls per a la indústria auxiliar del metall, amb el que confia que contribuïsca a assegurar la permanència de la factoria de Ford Almussafes (València). "Com a sector érem forts i amb aquesta excel·lent notícia encara ho serem més", afegeix.