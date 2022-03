La petición de programas de música protagoniza las sugerencias al Consell de la Ciutadania de À Punt, que bajan en 2021

Así lo han manifestado miembros de este organismo, órgano asesor en materia de contenidos de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, durante la presentación del informe. En el acto ha participado el director general de la radiotelevisión, Alfred Costa.

Según ha destacado la vocal del consejo Lucía Peris, en 2021 se ha registrado una bajada de quejas y sugerencias: un 68% menos de quejas que en 2020 y un 23,5% menos de sugerencias. La mayoría de ellas han llegado a través del formulario de la web.

La petición de nuevos programas relacionados con conciertos de música o con sociedades musicales ha protagonizado el número de sugerencias en 2021; mientras que la queja más extendida ha sido el descontento con los cambios en programación. Sobre este último punto, Peris ha puesto como ejemplos el cambio de horario en programas de radio, vespertinos o cuando llega el verano.

La tercera queja/sugerencia se ha referido a la cobertura/no cobertura de determinadas informaciones. Como ejemplo, la ciudadanía ha solicitado que haya más cobertura de las manifestaciones en el campo o más información sobre el cambio climático.

Así mismo, se registraron muchas sugerencias relacionadas con la retransmisión de las misas en dos periodos determinados, junio y octubre, que coincidieron con el anuncio de eliminar de la parrila la retransmisión de actos litúrgicos.

Otra de las peticiones ha sido que se incluyan más series o películas en la programación como nuevas ediciones de 'L'Alquería Blanca' o de 'Bola del Drac', entre otras.

La mayoría de sugerencias se han remitido en junio y octubre y el idioma utilizado por la ciudadanía ha sido el valenciano frente al castellano utilizado el ejercicio anterior. El perfil del ciudadano que ha realizado las quejas o sugerencias es el de mujer, mayor de 45 años, y de la provincia de Valencia.

COMUNICACIÓN INCLUSIVA

Nuria Tendeiro, miembro del Consell de la Ciutadania y de la PTSCV, se ha detenido en un apartado del informe: la comunicación inclusiva. Al respecto, ha comentado que en 2021 han trabajado en una reclamación que llegó anteriormente relacionada con la accesibilidad de la información de personas sordas.

El Consell de la Ciutadania ha identificado la existencia de "lagunas" informativas "importantes" en 2021 que imposibilitaron que en momentos de más incertidumbre de la pandemia por coronavirus hubiera personas con discapacidad auditiva que no pudieron tener acceso a la información de relevancia. Se trata de un problema, ha dicho, que no solo afecta a À Punt, si no a ruedas de prensa que realizaba entonces la Conselleria de Sanidad, ha puesto como ejemplo.

Por su parte, Jose Ignacio Pastor se ha centrado en dos aspectos más del informe: el derecho de acceso de la ciudadanía a los medios de comunicación públicos; y la autoregulación y programación audiovisual en la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació.

Sobre el primer aspecto, ha manifestado que se trata de un derecho constitucional y han constatado que en España no se ha avanzado mucho en este deber. Por este motivo han estado trabajando con una hoja de ruta y realizando diferentes acciones. El objetivo es crear una normativa y un procedimiento regulador para el derecho de acceso e impregnar toda la programación de la presencia de entidades.

En relación con el segundo asunto, Pastor ha señalado que se encuentran en una situación "óptima" porque la Corporación ha desarrollado medidas y códigos muy avanzados: desde un libro de estilo hasta otros documentos como el código para menores o los valores en la programación infantil. "Es muy interesante continuar trabajando en esta línea", ha manifestado.