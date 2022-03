València organitza una mostra de cartells realitzats per alumnes per a previndre el racisme i la xenofòbia

A més, s'han entregat els premis del certamen. El cartell 'Los colores enriquecen el mundo', obra d'una alumna del Col·legi Marni d'Orriols, ha resultat guanyador. Aquesta activitat forma part del programa municipal 'Red Sube el tono contra el Racismo' duta a terme en els col·legis de la ciutat, ha indicat el consistori en un comunicat.

Així mateix l'Ajuntament ha penjat aquest dilluns en el balcó una pancarta amb el lema 'Per l'eliminació de la discriminació racial' per a commemorar aquest 21 de març.

La regidora de Cooperació al Desenvolupament i Migració, Maite Ibáñez, després de donar la benvinguda a l'alumnat, professorat i entitats que han participat en l'acte, ha subratllat que "és molt necessari reivindicar el respecte i l'aposta per la diversitat davant la intolerància i demostrar-ho mitjançant la creació de polítiques públiques encaminades a valorar la diversitat i previndre la discriminació".

En aquest sentit, ha assenyalat que "l'Ajuntament treballa per a consolidar València com una ciutat inclusiva que fomente la convivència intercultural, la qual cosa suposa actuar des de tots els àmbits de la societat i especialment des del marc educatiu".

El segon premi de cartelleria ha reconegut l'obra d'un alumne de segon curs de Batxillerat del IES Francesc Ferrer i Guàrdia de Benimaclet, amb el lema 'Reír pertenece a todo el mundo'. El tercer premi ha sigut elaborat en el Col·legi Ave María, amb el títol 'Society'.

"L'art és un espai creatiu que des d'aquesta iniciativa posa en valor el disseny de cartells que expressen el seu compromís social", ha destacat Ibáñez durant l'entrega de premis, a la qual han assistit representants d'altres centres educatius que han participat en AlumnART, com el IES Orriols o la FPA Misericòrdia.

MODALITAT DE CANÇÓ I NINOT

D'altra banda, la vicepresidenta del Consell Local d'Immigració i Interculturalitat, Lucy Polo, ha entregat els premis de la modalitat de cançó al CEIP Giner de los Ríos, amb la representació de la cançó 'Xei Xei' pels grups de primer i segon de Primària, i al Centre Marni amb el 'Rap contra el Racismo', elaborat per alumnat de secundària.

Finalment, una representant de Junta Central Fallera ha entregat estendards fallers als centres participants d'AlumnART modalitat ninot. S'han presentat els treballs elaborats per l'alumnat del CEIP Luis Vives, CEIP Rafael Mateu Cámara i CEIP Juan Manuel Montoya.

DIA DE L'ELIMINACIÓ DE LA DISCRIMINACIÓ RACIAL

Durant l'acte, Ibáñez ha ressaltat que cada 21 de març se celebra el Dia Internacional de l'Eliminació de la Discriminació Racial, que recorda la matança de Sharpeville ocorreguda aquest mateix dia en 1960 contra manifestants que protestaven per l'aplicació de l'apartheid a les mans de la policia sud-africana.

El 1966, l'Assemblea General de les Nacions Unides va declarar el 21 de març com a Dia Internacional de l'Eliminació de la Discriminació Racial i va instar la comunitat internacional a redoblar els seus esforços per a eradicar totes les formes de discriminació racial i ètnica. "La celebració d'aquest dia ens impulsa a seguir lluitant per a eliminar de la nostra societat la xenofòbia, encara present el dia de hui, i contra els prejuís racials i les actituds intolerants", ha assegurat.

ALUMNART

AlumnART és una activitat que s'emmarca en el programa municipal 'Red Sube el Tono contra el racisme', impulsat per l'àrea de convivència intercultural de la Regidoria de Cooperació al Desenvolupament i Migració. Està format per més de 30 centres educatius públics i concertats de València, així com per diverses entitats d'iniciativa social, com a Moviment per la Pau, Moviment contra la Intolerància, València Acull o l'associació La Casa Gran.

El programa 'Red sube el tono contra el racismo ' organitza accions socioeducativas per a previndre el racisme i la xenofòbia, mitjançant el foment de valors cívics de convivència, tolerància i igualtat, a través de xarrades, tallers de videocreación o el concurs de cartelleria.