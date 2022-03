Ucraïna.- El Consell demana al Govern un Fons de Solvència per a les empreses més afectades per la guerra

Segons ha indicat la Generalitat en un comunicat, entre les mesures proposades figuren la limitació del preu de l'energia, la flexibilització de les regles fiscals, la minoració d'impostos especials a l'electricitat i hidrocarburs, l'ús extensiu del bo energètic i el foment de les energies renovables.

Així mateix, també han apostat per l'habilitació d'un nou Fons de Solvència amb ajudes directes per a les empreses més afectades per la invasió russa a Ucraïna "dotat amb els romanents del Pla de Solvència que el govern va habilitar per als sectors econòmics més afectats per la crisi de la Covid i que ara ha de tornar a reinvertir en el teixit productiu que s'ha vist impactat per la guerra".

"Estem davant una situació excepcional que requereix d'una actuació urgent i extraordinària per part tant de la Unió Europea com del Govern Central. En eixe sentit, des de la Generalitat hem proposat una sèrie de mesures bàsiques que cal adoptar com més prompte millor per a evitar conseqüències negatives sobre l'activitat econòmica i la vida de les persones", ha indicat el conseller.

Soler i Climent han realitzat aquesta proposta durant la Conferència Sectorial per al Pla de resposta a la guerra d'Ucraïna que ha tingut lloc aquest dilluns de forma telemàtica, coordinada per la vicepresidenta primera i ministra d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital, Nadia Calviño.

A la trobada han assistit també la vicepresidenta segona i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz; la vicepresidenta tercera i ministra de Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, Teresa Ribera; i la ministra d'Hisenda i Funció Pública, María Jesús Montero.

SOBRANTS DEL FONS DE SOLVÈNCIA

Una de les principals reivindicacions de Soler ha sigut la possibilitat de reutilitzar els romanents de les d'ajudes que el Govern va engegar a través del Pla de Solvència empresarial el passat mes de març per a fer front a la Covid, el conegut a la Comunitat Valenciana com a Pla Resistir Plus, en un nou "Fons de Solvència" per a les empreses més afectades en aquesta ocasió per la invasió Rússia a Ucraïna, la qual cosa "permetria tindre les CCAA un matalaf amb el qual poder adoptar mesures de xoc".

"En el nostre cas, tenim 300 milions que podrien utilitzar-se ja per a altres finalitats deslligades de la pandèmia, pensant en les conseqüències de la guerra d'Ucraïna en el tema de materials i, sobretot, de costos energètics", ha indicat el conseller qui ha recordat que la major part de les autonomies han conclòs aquest pla amb romanents "pel que pot reconvertir-se ara en el disseny d'un nou Fons de Solvència específic"

Segons Soler, "tot açò, sense perjuí que és necessari que el Govern i la UE, en aquest context de nova crisi, flexibilitzen necessàriament les regles fiscals i estenguen tot el possible el Marc Temporal d'Ajudes d'Estat", ha explicat el titular d'Hisenda.

LIMITACIÓ DE PREUS I BAIXADA D'IMPOSTOS

Soler també ha proposat la limitació del preu de l'energia, tant per a consumidors com per a empreses. "En el cas de les empreses resulta clau perquè d'elles depenen milers de llocs de treball. Ens preocupa especialment la situació d'aquelles companyies i sectors que són intensius en l'ús d'energia, com és el cas de la ceràmica amb el gas", ha apuntat el conseller.

Per a Soler, "cal adoptar mesures de manera urgent per a evitar el tancament d'indústries i atenuar els problemes que té la mobilitat de mercaderies i persones i la caiguda dràstica de l'ocupació. Cal evitar que les empreses baixen la persiana, perquè després és molt difícil tornar-la a pujar".

"El que demanem és intervenció pública, tant de Brussel·les com del Govern d'Espanya. I bàsicament sobre els preus de l'energia i el proveïment de les matèries primeres fonamentals per a seguir avant amb totes les activitats econòmiques i, sobretot, les de la construcció que són les més afectades per eixa falta de materials", ha explicat el conseller.

Així mateix, el conseller d'Hisenda ha apostat també per una "minoració selectiva de certs impostos" com els especials a l'electricitat o els hidrocarburs "que beneficie a sectors concrets intensius en certes energies (gas, llum, carburants, etc) i que són els que més estan patint amb aquesta crisi"

"No som partidaris d'una baixada generalitzada d'impostos, ja que ara més que mai necessitem l'engegada de polítiques públiques expansives de suport directe als sectors més afectat i açò requereix de recursos, però sí d'una aminoración selectiva o dels impostos especials a l'electricitat i els hidrocarburs, que ajuden a compensar l'impacte en les indústries intensives en energia i a les més perjudicades per la pujada dels costos energètics", ha assenyalat.

Per a Soler, s'ha de fer "sense que aquesta mesura tinga impacte en els ingressos de les comunitats autònomes". "Les autonomies i especialment les infrafinanciadas com la Valenciana, no podem deixar de rebre ingressos per a dur a terme les nostres funcions bàsiques com són garantir la prestació de servicis públics fonamentals, la sanitat, l'educació i les polítiques socials, amb la millor qualitat possible. Cal fer compatible eixa rebaixa d'impostos amb el manteniment dels ingressos autonòmics", ha indicat el responsable d'Hisenda.

BO ENERGÈTIC I RENOVABLES

En un altre sentit, el conseller també ha advocat per engegar un bo energètic que no estiga vinculat únicament a l'ingrés mínim vital, sinó que s'amplie també a les classes mitjanes.

Segons Vicent Soler, "sense deixar d'ajudar aquelles famílies que tenen menys recursos, és necessari reduir també la factura energètica per a aquelles famílies de nivell econòmic mitjà que estan notant també en els seus ingressos i en els seus costos mensuals aquesta alteració del preu de l'electricitat".

Finalment, el conseller ha defensat "impulsar una transició energètica fomentant les energies renovables". En el curt termini, ha reconegut la importància de flexibilitzar la tramitació de la instal·lació de plantes de renovables "per a ajudar a accelerar la transició energètica", al mateix temps que en el mig termini ha demanat "prioritzar els Perte relacionats amb projectes energètics i també amb els quals permeten accelerar l'activitat econòmica i la creació d'ocupació".

"Hem d'aconseguir una sobirania o una semisoberanía energètica en la mesura en què som el país del sol i tenim possibilitat d'usar totes les renovables, l'energia eòlica i la solar. Amb la invasió d'Ucraïna s'ha posat més de relleu la importància d'accelerar aquest procés", ha indicat el conseller.