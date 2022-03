AMP.- L'Ajuntament congela el traspàs de personal de la Banda Municipal al Palau de la Música de València

Així ho ha donat a conéixer el primer després de reunir-se juntament amb la regidora de Patrimoni i Recursos Culturals, Gloria Tello, amb el director de la Banda Simfònica Municipal, Rafael Sanz-Espert. "L'Ajuntament no vol fer les coses mai en contra de l'opinió dels membres de la banda", ha assegurat Ribó.

En aquest sentit, ha reiterat que "no es traslladarà cap membre de la banda al Palau" i ha asseverat que aquesta transferència quedarà paralitzada "fins que s'acaben les obres del Palau i el procés de funcionarització dels interins". "En el seu moment, obrirem un debat per a veure com treballem", ha agregat.

La decisió s'ha pres "després de veure que hi ha una sèrie de reticències i analitzar tots els problemes", ha assenyalat l'alcalde, al mateix temps que ha apuntat que "en determinats aspectes que en algun moment siguen molt importants, com per exemple algun congrés o el certamen de bandes, es treballarà conjuntament amb el Palau de la Música, atés que els servicis de la banda són limitats".

"Pensàvem i continuem pensant que una sèrie d'elements funcionarien millor en el Palau de la Música, però nosaltres anem a respectar sempre l'opinió dels treballadors", ha subratllat.

PROPOSTA "MOLT POSITIVA"

Per part seua, Gloria Tello, ha remarcat que la transferència de la Banda Municipal al Palau "es considerava una proposta molt positiva". "En l'Ajuntament el negociat de la banda no té la musculatura suficient per a poder portar a terme tots els expedients, licitacions i contractacions", ha indicat.

Tello ha insistit que era "importantíssim" el traspàs del personal per a "poder compartir el treball amb tots els administratius que hi ha en el Palau i que es fera d'una forma molt més àgil".

No obstant açò, ha destacat que "és cert que hi ha 24 persones -més d'una tercera part d'una plantilla composta per 65 treballadors- que ara són interines i que han de consolidar". "Ens esperem que consoliden totes com a funcionaris de l'Ajuntament de València i que ningú tinga el més mínima por", ha manifestat.

Preguntada per si després de paralitzar el traspàs els integrants de la formació abandonaran les protestes, la regidora ha contestat que "això és una decisió d'ells", encara que ha afirmat que "si ja hi havia pocs motius, ara ja no pot haver-hi cap".

"CONGELACIÓ DEFINITIVA"

Després de conéixer la decisió, la regidora del Grup Municipal Popular en el consistori Julia Climent ha manifestat la "satisfacció" del seu partit davant la "rectificació" de l'Ajuntament sobre el traspàs de la Banda Municipal i ha demanat que "la congelació siga definitiva i no hi haja sorpreses".

En aquesta línia, ha exigit "responsabilitats polítiques per la nefasta gestió del consistori amb els músics". "Ribó ha estat sense rebre'ls huit mesos i ha fet oïdes sordes a les seues reivindicacions", ha denunciat.

Climent ha assenyalat que el PP "sempre s'ha oposat al traspàs de la banda, els ha acompanyat en les concentracions setmanals i ha presentat diverses iniciatives per a frenar-ho", i ha criticat que, "incomprensiblement, Compromís i el PSPV han votat sempre en contra".

"Han generat una gran incertesa i un fort malestar entre els músics i això exigeix responsabilitats polítiques", ha exposat, alhora que ha censurat que "la gestió de Tello ha sigut nefasta".

Finalment, ha mostrat la seua "alegria" per la "marxa arrere" de l'Ajuntament, encara que ha asseverat que "s'ha actuat tard i malament" i ha felicitat tots els treballadors de la formació musical. "En nom del PP volem donar l'enhorabona a tota la Banda Municipal perquè aquest èxit és fruit de la seua constància i de la seua lluita", ha conclòs.

Des de Cs, el seu portaveu en el consistori, Fernando Giner, també ha celebrat la "marxa arrere" en el traspàs del personal, però ha criticat que "ho disfresse com ho disfressa l'alcalde, bé referint-se al procés d'estabilització de la plantilla o a la finalització de les obres del Palau de la Música, la veritat és que és un reconeixement del fet que estaven fent-ho molt mal des del primer moment".

"Ribó i Tello estaven actuant de forma unilateral i sota criteris polítics sense escoltar als músics, que sempre han estat en contra d'eixa decisió", ha denunciat en un comunicat, en el qual ha declarat que espera que "aquest canvi de postura siga definitiu". "Felicitem als músics que han fet valdre els seus drets i els drets de València, enfront de la intolerància i l'obcecació de l'alcalde", ha apuntat.

Per la seua banda, la regidora de Cs Amparo Picó ha indicat que el consistori "encara té pendent la partida pressupostària de 160.000 euros destinada a la compra d'instruments de la Banda Municipal". "Ara que Ribó per fi s'ha decidit a escoltar als músics i a posar en valor aquesta institució centenària, li animem al fet que continue en eixa línia i que els treballadors no hagen de pagar-se de la seua butxaca els instruments", ha afegit.