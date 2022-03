El GPP presenta una iniciativa per a estudiar l'eliminació de l'impost especial sobre hidrocarburs

Sobre aquest tema, el portaveu d'Indústria, Felipe Carrasco, ha instat el cap del Consell, Ximo Puig, i al president del Govern, Pedro Sánchez, a prendre "mesures de manera urgents per a intentar salvar un sector que és fonamental per a l'economia i la creació d'ocupació a la Comunitat Valenciana".

En aquest sentit, ha lamentat que "ni PSPV ni Compromís han volgut aprovar aquestes mesures en el Congrés dels Diputats, tal com va defendre la diputada popular valenciana, Belén Hoyo" i ha instat Puig que "abandone les bones paraules i les promeses i es pose de veres a treballar per salvar els nostres sectors productius d'aquesta greu crisi".

Carrasco ha assegurat que "les conseqüències derivades de tots els factors exposats que estan contribuint a l'alça dels costos en el gas estan afectant molt negativament als sectors econòmics que tenen una forta dependència de l'energia, la qual cosa està provocant una ralentització de les inversions i de la contractació laboral en general".

"El risc de tancament d'empreses és real i fins i tot pot arribar a afectar a la supervivència de clústers referents en l'economia espanyola, com és el cas del clúster de la ceràmica. Aquesta indústria genera en el nostre país més de 16.000 ocupacions distribuïdes en 123 empreses de taulells i paviments ceràmics, el 94% de les quals estan en la província de Castelló", ha assegurat.

El diputat popular ha denunciat que "no ens trobem davant una crisi de demanda, sinó de costos" ja que "l'energia és un cost decisiu en l'estructura productiva d'aquest sector, ja que els seus forns s'alimenten amb gas i, ara com ara, no existeix una altra alternativa viable".

Per açò, Carrasco ha matisat que "és fonamental que es reduïsca el cost de la factura del gas natural mitjançant la disminució dels peatges, la qual cosa reduiria de forma immediata els costos del gas natural per a la indústria i harmonitzaria el diferencial de preus amb la resta dels països europeus, així com reduir l'IVA del 21% al 10%".