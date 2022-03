Fernando Delgado critica la "putrefacció absoluta" de la guerra: "Estem desvalguts"

Així ho ha asseverat l'autor, establit des de fa dècades a Faura (València), en una entrevista concedida a Europa Press amb motiu de la publicació de 'Todos al infierno' (Planeta), una novel·la que es mou entre "l'humor i el fastigueig" per a criticar la corrupció política.

Delgado ambienta l'obra en Vallina, un trassumpte de València en una espècie de Macondo a la valenciana, on diversos personatges protagonitzen trames d'enamoriscaments, enganys i irregularitats. Alguns d'ells són Eduardo Zamorano, un polític caracteritzat per un etern "to moreno de platja" i una gran "descaradura"; Pedro Pablo Medem, un jove de cabells llargs que es proposa "assaltar els cels", o Serafín del Río, el narrador, que va abandonar el lloc de prelat domèstic de Su Santidad per a dedicar-se senzillament a la capellania d'unes monges carmelites.

Amb aquesta novel·la, Delgado assegura haver-se "alliberat": "M'he sentit commogut amb ella, com una profunda emoció. Ja no es tracta només de la narrativitat que puga haver tingut, sinó de l'emoció de les paraules", afirma.

Deu anys ha tardat el llibre a veure la llum. "Me'l portava a voltes als Corts", apunta l'escriptor entre riures en recordar la seua etapa com a diputat. Quan se li pregunta si aquesta experiència en el parlament valencià li fa tindre una visió més estricta sobre la política, comenta: "La meua mirada sobre la política va ser sempre més orientativa, vaig voler ser més independent dins del propi parlament, de manera que alguna vegada també resultava un cridaner o antipàtic", bromeja.

Fernando Delgado -qui es defineix com "un periodista capaç d'escriure una novel·la"- considera que la corrupció és un pecat contemporani davant del qual sempre cal estar "alerta". Creu, així mateix, que darrere d'aquests comportaments poc ètics hi ha sobretot "avarícia de diners". "No hi ha doctrina en això", recalca.

HOMENATGE A BERLANGA, UN ARTISTA "LOQUAÇ"

El títol de la novel·la, 'Todos al infierno', ret homenatge al director de cinema Luis García Berlanga evocant la seua pel·lícula 'Todos a la cárcel'. Delgado li recorda com "un artista especialment viu i loquaç".

A més d'aquest nou títol, Fernando Delgado està pendent de la publicació en els pròxims mesos d'un poemari, 'Soy sin ser (Desde lo vivido a lo pintado)', en Pre-Textos, una obra que qualifica de "lúcida i especialment emotiva".

Fernando Delgado és periodista i escriptor. Ha publicat novel·les, poemaris, cròniques i assajos. En 1995 va guanyar el Premi Planeta per 'La mirada del otro', i en 2015 l'Azorín per 'Sus ojos en mí'. Amb la seua primera novel·la va obtindre el Premi Benito Pérez Armas; amb la segona, el Pérez Galdós.

En la seua faceta periodística, va ser cap de programes de Ràdio Exterior d'Espanya, director de Radio 3 i de Ràdio Nacional d'Espanya; conseller d'Administració de RTVE, presentador i coordinador dels Telenotícies del cap de setmana de TVE i director del programa 'A vivir, que son dos días', en la Cadena SER.

Va rebre el Premi Europa a Salern, l'Ondas Nacional de Televisió, l'Antena d'Or de l'Associació de Ràdio i Televisió i el Villa de Madrid Mesonero Romanos.

Els bibliotecaris de la Comunitat Valenciana ho van distingir com a bibliotecari d'honor i figura com a president del Patronat del Museu de Belles Arts de València.